Time da Arábia Saudita lidera ranking das maiores folhas salariais; veja o Top 10

Pela segunda temporada consecutiva, o Al-Nassr é o time dono da maior folha salarial do futebol mundial. Segundo dados da Capology, plataforma especializada no assunto, o clube de Cristiano Ronaldo pagará, ao todo, 344,9 milhões de euros (cerca de R$ 2,2 bilhões na cotação atual) durante a temporada 2024/25.

Boa parte deste valor se refere apenas ao salário do astro português, que recebe 200 milhões de euros (R$1,3 bilhão) por ano.

Em segundo lugar aparece o Real Madrid, dono do elenco mais valioso do mundo, com nomes como Vini Jr, Bellingham, Rodrygo, Endrick, Camavinga, Modric e Mbappé, que é atualmente o jogador mais bem pago da Europa. A somatória dos salários pagos pelo clube merengue é de 272,9 milhões de euros (cerca de R$ 1,7 bilhões) por ano.

Jogadores do Real Madrid comemorando gol na final da Copa Intercontinental (Foto: Mahmud Hams / AFP)

Quem fecha o topo do ranking é outro time da Arábia Saudita, o Al-Hilal. Com Neymar como sua maior estrela, a equipe, atual campeã da Saudi League, tem uma folha salarial de 269,1 milhões de euros (R$ 1,7 bilhão) por temporada.

Para se ter uma ideia do tamanho dos orçamentos desses times, a folha do Al-Nassr é quase sete vezes maior do que a folha do time brasileiro com maiores gastos em salários, o Flamengo. O Rubro-Negro possui hoje gasto anual de 54,3 milhões de euros (cerca de R$ 353,4 milhões).

💰Confira o Top 10 dos times com as maiores folhas salariais do futebol:

1 - Al-Nassr: 344,9 milhões de euros

2 - Real Madrid: 272,9 milhões de euros

3 - Al-Hilal: 269,1 milhões de euros

4 - Bayern de Munique: 267,7 milhões de euros

5 - Manchester City: 242,7 milhões de euros

6- Manchester United: 223,2 milhões de euros

7 - Paris Saint-Germain: 208,7 milhões de euros

8 - Arsenal: 207 milhões de euros

9 - Al-Ittihad: 205,4 milhões de euros

10 - Chelsea: 203,4 milhões de euros

Fonte: Capology