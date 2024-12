Brasileirão: veja a variação no valor de mercado dos jogadores e o novo Top-10 mais caros

Com o término do Brasileirão, o valor de mercado dos clubes e dos jogadores passam a ser reavaliados de acordo com seus desempenhos na competição e em outras que aconteceram no decorrer do ano. O Lance! Biz te mostra quais os jogadores que passaram a valer mais e qual o atual ranking dos atleta mais valiosos, segundo dados da plataforma Transfermarkt.

Como o esperado, o campeão Botafogo é um dos times que registrou maior valorização de seus jogadores. O centroavante Igor Jesus lidera a lista do Alvinegro com uma valorização de 150%. Ele passou de 6 para 15 milhões de euros. John, Gregore e Alexander Barboza tiveram uma valorização de 100%. O goleiro passou de 3,5 para 7 milhões de euros, o volante de 3 para 6 milhões de euros e o zagueiro de 2,5 para 5 milhões de euros. Para fechar o Top-5 do Glorioso, quem aparece é Marlon Freitas, que registrou uma valorização de 75%, passando de 4 para 7 milhões de euros.

Quinto colocado do Brasileirão, o Internacional também tem atletas entre os que mais se valorizaram. O volante Rômulo, por exemplo, obteve uma valorização de 344%. Ele passou de 900 mil euros para 4 milhões de euros após o término do campeonato. O jovem Gabriel Carvalho é outro com crescimento impressionante: 300%. O atleta era avaliado em 3 milhões de euros e agora vale 9 milhões. Bernabei também foi outro destaque do time e passou de 2 milhões para 6 milhões de euros.

No Corinthians, o grande destaque foi o goleiro Hugo Souza, que dobrou seu valor. Antes era avaliado em 4 milhões e agora 8 milhões de euros.

O Palmeiras segue tendo o jogador mais valioso do campeonato: Estêvão. O jovem, que já valia 40 milhões anteriormente, viu seu valor aumentar para 50 milhões após o término do campeonato. No Verdão, o zagueiro Vitor Reis também se deu bem na variação. Foram 40% para cima, passando de 10 para 14 milhões de euros.

No Flamengo, que possui o elenco mais valioso do campeonato, o destaque é Gerson, que sofreu uma variação positiva de 42,9%, passando de 14 para 20 milhões de euros.

Ainda que com valores totais menos expressivos, o jogador que teve maior crescimento no seu valor de mercado foi o zagueiro do Juventude Rodrigo Sam. Ele passou de 50 mil euros para 350 mil euros, o que significa uma variação positiva de 600%.

Confira como o Top-10 jogadores mais valiosos do Brasileirão após a atualização:

1 - Estêvão (Palmeiras) - 50 milhões de euros

(Palmeiras) - 50 milhões de euros 2 - Thiago Almada (Botafogo) - 27 milhões de euros

(Botafogo) - 27 milhões de euros 3 - Pedro (Flamengo) - 23 milhões de euros

(Flamengo) - 23 milhões de euros 4 - Luiz Henrique (Botafogo) - 22 milhões de euros

(Botafogo) - 22 milhões de euros 5 - Gerson (Flamengo) - 20 milhões de euros

(Flamengo) - 20 milhões de euros 6 - Nico de la Cruz (Flamengo) - 18 milhões de euros

(Flamengo) - 18 milhões de euros 7 - Raphael Veiga (Palmeiras) - 17 milhões de euros

(Palmeiras) - 17 milhões de euros 8 - Paulinho (Atlético-MG) - 17 milhões de euros

(Atlético-MG) - 17 milhões de euros 9 - Jhon Arias (Fluminense) - 16 milhões de euros

(Fluminense) - 16 milhões de euros 10 - Igor Jesus (Botafogo) - 15 milhões de euros

Fonte: Transfermarkt