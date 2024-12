Brasileirão: confira quais são os jogadores que mais perderam valor de mercado

O Brasileirão acabou e, assim como alguns jogadores ficaram mais valiosos por suas boas atuações no campeonato, outros perderam valor de mercado. O Lance! Biz te mostra quem são os atletas que lideram o ranking de desvalorização, segundo dados da plataforma Transfermarkt.

Apesar de ter terminado o campeonato em segundo lugar na tabela, o Palmeiras é o time que mais possui atletas que perderam valor entre o Top-20. São cinco nomes na lista, entre eles dois velhos conhecidos da torcida: Rony e Gabriel Menino. O atacante passou de uma avaliação em 9 para 7 milhões de euros. Já o meia de 24 anos caiu de 8 para 6 milhões de euros.

Menino, inclusive, está empatado com Nathan Fernandes, do Grêmio, no topo da lista desvalorização. Após um bom desempenho no primeiro semestre, o jovem atacante não se consolidou como titular no Tricolor Gaúcho e amargou a reserva em boa parte do ano.

Segundo a Transfermarkt, ao todo, sete jogadores perderam 2 milhões de euros na nova atualização dos valores de mercado. Dois nomes que chamam a atenção são Maurício, do Palmeiras, e Pablo Maia, do São Paulo. A dupla caiu para 10 e 12 milhões de euros, respectivamente.

Mas a lista de desvalorização também traz nomes de peso que surpreenderam negativamente neste Brasileirão.

Após anos no futebol europeu e uma breve passagem pelo Catar, o meia Philippe Coutinho voltou ao Vasco, mas não rendeu o esperado. O novo valor de mercado do ex-jogador da Seleção e do Liverpool é de 6 milhões de euros, uma queda de 1,5 milhão de euros.

O meia uruguaio De Arrascaeta também perdeu valor de mercado. Aos 30 anos e com algumas lesões durante a temporada, ele não conseguiu repetir em 2024 as boas atuações que vinha tendo no Flamengo nos últimos anos. Mas, apesar de ter sofrido uma desvalorização de 1 milhão de euros, Arrascaeta ainda é um dos 20 jogadores mais valiosos do futebol brasileiro.

Top 20 maiores desvalorizações do Brasileirão (em números absolutos)

1- Nathan Fernandes (Grêmio) - de 8 para 6 milhões de euros

(Grêmio) - de 8 para 6 milhões de euros 2- Gabriel Menino (Palmeiras) - de 8 para 6 milhões de euros

(Palmeiras) - de 8 para 6 milhões de euros 3- Wanderson (Internacional) - de 8 para 6 milhões de euros

(Internacional) - de 8 para 6 milhões de euros 4- Júnior Alonso (Atlético-MG) - de 8 para 6 milhões de euros

(Atlético-MG) - de 8 para 6 milhões de euros 5- Rony (Palmeiras) - de 9 para 7 milhões de euros

(Palmeiras) - de 9 para 7 milhões de euros 6- Maurício (Palmeiras) - de 12 para 10 milhões de euros

(Palmeiras) - de 12 para 10 milhões de euros 7- Pablo Maia (São Paulo) - de 14 para 12 milhões de euros

(São Paulo) - de 14 para 12 milhões de euros 8- Ademir (Bahia) - de 3 para 1,5 milhão de euros

(Bahia) - de 3 para 1,5 milhão de euros 9- Bruno Rodrigues (Palmeiras) - de 3,5 para 2 milhões

(Palmeiras) - de 3,5 para 2 milhões 10- Cleiton (RB Bragantino) - de 4 para 2,5 milhões de euros

(RB Bragantino) - de 4 para 2,5 milhões de euros 11- Christian Pavón (Grêmio) - de 4,5 para 3 milhões de euros

(Grêmio) - de 4,5 para 3 milhões de euros 12- Giuliano Galoppo (São Paulo) -de 6,5 para 5 milhões de euros

(São Paulo) -de 6,5 para 5 milhões de euros 13- John Kennedy (Fluminense) - de 7 para 5,5 milhões de euros

(Fluminense) - de 7 para 5,5 milhões de euros 14- Philippe Coutinho (Vasco) - de 7,5 a 6 milhões de euros

(Vasco) - de 7,5 a 6 milhões de euros 15- Fernando (Internacional) - de 2 para 1 milhão de euros

(Internacional) - de 2 para 1 milhão de euros 16- Pedro Raul (Corinthians) - de 3 para 2 milhões de euros

(Corinthians) - de 3 para 2 milhões de euros 17- Guga (Fluminense) - de 3 para 2 milhões de euros

(Fluminense) - de 3 para 2 milhões de euros 18- Du Queiroz (Grêmio) - de 2 para 1 milhão de euros

(Grêmio) - de 2 para 1 milhão de euros 19- Lázaro (Palmeiras) - de 3,5 para 2,5 milhões de euros

(Palmeiras) - de 3,5 para 2,5 milhões de euros 20- Arrascaeta (Flamengo) - de 15 para 14 milhões de euros

Fonte: Transfermarkt