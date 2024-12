Brasileirão 2024: confira quanto o seu time gastou por ponto na competição

Os times brasileiros gastam milhões de reais por ano na busca por títulos como o do Campeonato Brasileiro. Em 2024, quem conseguiu atingir o objetivo foi o Botafogo, sob a batuta do bilionário norte-americano John Textor.

Mas, os gastos milionários em contratações e com folhas salariais não surtem efeito para todos. O Lance! Biz mostra agora quanto cada time do Brasileirão gastou por ponto conquistado na competição, levando em consideração os investimentos feitos em reforços nas duas janelas de transferências de 2024.

Impulsionado por contratações caríssimas que surtiram efeito, como as de Thiago Almada e Luiz Henrique, o Botafogo foi o time que gastou mais dinheiro por ponto conquistado. Foram R$ 4,6 milhões por cada um dos 79 pontos marcados no campeonato. Somadas as duas janelas, o Glorioso investiu cerca de R$ 364,7 milhões no seu elenco. Ao todo, foram 18 contratações entre os dois períodos de transferências.

O segundo time do ranking é o Flamengo. Tendo terminado a competição na terceira colocação, com 70 pontos, o Rubro-Negro gastou por volta de R$ 4,2 milhões por cada. O clube carioca, que foi campeão da Copa do Brasil de 2024, foi o time que mais gastou em contratações na primeira janela do ano e o terceiro na segunda, trazendo nomes como Carlos Alcaraz e Gonzalo Plata.

Já o terceiro clube que mais gastou dinheiro por ponto conquistado foi o Cruzeiro. O time mineiro desembolsou cerca de R$ 3,6 milhões por ponto, mas acabou apenas com a nona colocação do campeonato. A Raposa contratou 16 jogadores entre as duas janelas, com destaque para Matheus Henrique, vindo do Sassuolo, da Itália, por R$ 52,9 milhões e que exerceu papel importante no elenco.

O time que menos gastou figura entre os quatro rebaixados para a Série B: o Criciúma. O clube catarinense gastou apenas cerca de R$ 12,6 mil por ponto conquistado. Foram investidos apenas por volta de R$ 480 mil em contratações no ano. O Tricolor conquistou 38 pontos no Brasileiro, ficando na 18ª colocação.

Além disso, ainda é possível destacar pontos curiosos como o caso do Athletico-PR que aparece entre os dez times que mais gastaram por ponto, mas que foi rebaixado, e do Fortaleza que, no extremo oposto, investiu menos de R$ 700 mil por ponto e ficou na 4ª colocação do Brasileirão.

💰Confira o ranking dos times que mais gastaram por ponto conquistado no Brasileirão 2024:

1 - Botofogo - R$ 4,6 milhões

2 - Flamengo - R$ 4,2 milhões

3 - Cruzeiro - R$ 3,6 milhões

4 - Corinthians - R$ 2,9 milhões

5 - Vasco - R$ 2,8 milhões

6 - Palmeiras - R$ 2,6 milhões

7 - Bahia - R$ 2,2 milhões

8 - Grêmio - R$ 1,9 milhão

9 - Athletico-PR - R$ 1,8 milhão

10- Internacional - R$ 1,6 milhão

11 - Fluminense - R$ 1,5 milhão

12 - São Paulo - R$ 1,3 milhão

13 - Atlético-MG - R$ 1,1 milhão

14 - RB Bragantino - R$ 679,5 mil

15 - Fortaleza - R$ 664 mil

16 - Cuiabá - R$ 473,5 mil

17 - Atlético-GO - R$ 220 mil

18 - Vitória - R$ 90 mil

19 - Juventude - R$ 20 mil

20 - Criciúma - R$ 12,6 mil

*A metodologia usada para chegar aos números mostrados foi a somatória dos gastos nas duas janelas de transferência e, posteriormente, a divisão do valor pelo número de pontos obtidos pelo clube.