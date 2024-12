Os 10 jogadores mais ricos do mundo

No cenário atual do futebol, inúmeros atletas conquistam riquezas cada vez maiores em seus contratos, com salários e bônus. No entanto, jogadores como Cristiano Ronaldo e Messi, mesmo que sejam dois dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, estão longe de serem os atletas com maior riqueza acumulada. O Lance! te mostra a lista dos jogadores mais ricos do mundo, em atividade ou aposentados.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Faiq Bolkiah é o jogador mais rico do mundo; confira a lista (Foto: Divulgação)

Confira a lista dos jogadores mais ricos do mundo

10º lugar: Alexandre Pato - R$ 795 milhões

Alexandre Pato abre a lista dos jogadores mais ricos do mundo. O atacante com passagens pelo Corinthians, São Paulo, Milan, Chelsea, além de também ter jogado no futebol chinês, soma aproximadamente R$ 800 milhões juntando os valores conquistados durante sua carreira. O atleta está sem clube desde janeiro de 2024.

9º lugar: Ronaldo Fenômeno - R$ 876 milhões

O lendário atacante brasileiro, Ronaldo, é o nono colocado da lista. O ex-atleta, que teve grandes passagens por Inter de Milão, Barcelona e Real Madrid acumulou ao todo aproximadamente R$ 880 milhões. Além disso, o pentacampeão do mundo com o Brasil em 2002 também já foi dono da SAF do Cruzeiro, e é presidente do Real Valladolid, da Espanha.

continua após a publicidade

8º lugar: Zlatan Ibrahimovic - R$ 1,04 bilhão

Possivelmente o maior atleta da história da Suécia, Zlatan Ibrahimovic é o oitavo da lista dos jogadores mais ricos do mundo. O ex-atacante teve diversas passagens estreladas por clubes da Europa, como Milan, PSG e Manchester United. Com todo o sucesso que atingiu durante a sua carreira, o sueco possui uma riqueza estima em aproximadamente um bilhão de reais.

7º lugar: Neymar - R$ 1,1 bilhão

Terceiro e último brasileiro da lista, Neymar possui uma riqueza estimada em R$ 1,1 bilhão. Mesmo que ainda sua fase em campo seja muito instável, com idas e vindas de lesões, o atleta com passagens por Barcelona, PSG e Al-Hilal acumulou grande montante de dinheiro, muito por conta dos milionários contratos.

continua após a publicidade

Neymar é um dos jogadores mais ricos do mundo, por conta de seus contratos com Barcelona, PSG e Al-Hilal (Foto: AFP)

6º lugar: Dave Whelan - R$ 1,2 bilhão

O sexto colocado da lista dos jogadores mais ricos do mundo é Dave Whelan, jogador mais antigo da classificação. O ex-jogador atuou por equipes da Inglaterra, como Blackburn Rovers e Crewe Alexandra, mas ganhou notoriedade ao comprar o Wigan Athletic, tradicional clube inglês. Além disso, ele também é um empreendedor do ramo de mercados.

5º lugar: David Beckham - R$ 2,2 bilhões

Outro jogador que continuou aumentando seu patrimônio após pendurar as chuteiras foi o inglês, David Beckham. O ex-meia que fez história por Manchester United, além de jogar por Real Madrid, Milan e LA Galaxy é o quinto colocado da lista. Atual proprietário do Inter Miami, Beckham possui riqueza estimada em R$ 2,2 bilhões.

4º lugar: Lionel Messi - R$ 2,2 bilhões

O quarto da lista dos jogadores mais ricos do mundo é Lionel Messi. O argentino acumulou aproximadamente R$ 2,2 bilhões ao longo de sua estrelada carreira. O craque se consolidou e construiu seu império no futebol na Espanha, jogando pelo Barcelona. Depois, jogou por PSG e Inter Miami.

Lionel Messi é o quarto jogador mais rico do mundo (Foto: Patricia Perez Ferraro/SPP)

3º lugar: Cristiano Ronaldo - R$ 2,75 bilhões

O terceiro colocado é o craque português, Cristiano Ronaldo. O atacante que fez história por Manchester United, Real Madrid e que agora atua no futebol árabe, acumulou aproximadamente R$ 2,75 bilhões ao longo de sua carreira, também em valores de diversos patrocínios que o jogador fez.

2º lugar: Mathieu Flamini - R$ 76,4 bilhões

O segundo da lista dos jogadores mais ricos do mundo é o francês, Flamini. O jogador não teve uma carreira marcante. O ex-atleta jogou por Arsenal, Crystal Palace e Olympique de Marseille com mais destaque, mas ficou verdadeiramente bilionário com a GF Biochemicals, empresa que é fundador e que produz ácido levulínico em massa.

1º lugar: Faiq Bolkiah - R$ 110 bilhões

O jogador mais rico do mundo também é o mais desconhecido da lista. Faiq Bolkiah, mesmo tendo nascido nos Estados Unidos, é membro da família real de Brunei, sendo o filho do príncipe do país, além de ser sobrinho do sultão do país asiático. Ele atua atualmente no Ratchaburi FC, da Tailândia. Ele chegou a jogar nas categorias de base de Chelsea e Southampton.