Apostar na NBA é algo que os fanáticos por basquete adoram. Até porque estamos falando na maior liga de basquete do mundo, com os melhores jogadores do planeta.



Desse modo, se você quer começar nas apostas esportivas na NBA, temos uma boa notícia. Afinal, preparamos um artigo especial para você, com dicas de casas de apostas e muito mais.



1- bet365: muitas apostas em NBA

2- Betano: variedade de mercados e boas odds

3- KTO: oferta para apostar em jogos da NBA

4- Superbet: qualidade em apostas na NBA

5- Sportingbet: catálogo completo para NBA e promoções

É importante ter em mente que apenas pessoas com mais de 18 anos podem participar de apostas. Ademais, é fundamental jogar de maneira consciente e responsável.

Odds para apostar na NBA

Ao apostar na NBA, compreender os odds é essencial para tomar decisões informadas e aumentar suas chances de sucesso.

Na tabela abaixo, você poderá conferir os odds dos próximos jogos da NBA, facilitando a comparação e análise das oportunidades disponíveis. Quanto mais baixos os odds, mais provável aquele resultado acontecer. Mas lembre-se que as odds estão sujeitas à alterações.

Apresentação da NBA - liga de basquete: os melhores times e jogadores

Fundada em 1946, a National Basketball Association, mais conhecida como NBA, foi mudando ao longo das décadas. Mas o que não muda há muito tempo é que temos aqui a melhor liga de basquete do planeta.



Quem gosta do esporte da bola laranja simplesmente não consegue desgrudar da NBA. Afinal, os melhores times e jogadores demonstram suas habilidades nas quadras dos Estados Unidos e do Canadá.



Dessa maneira, o interesse em apostar na NBA é muito grande. E não é difícil entender o porquê, já que há muitos jogos e, consequentemente, muitas oportunidades de apostas esportivas.



Com seus 30 times e duas conferências (Leste e Oeste), a NBA é muito competitiva. A cada ano, mudam os times que vão para os playoffs e os que não chegam à fase final.



Se você procura competitividade, vale a pena acompanhar a NBA de perto. Mas isso pode trazer também alguns desafios para quem deseja apostar na NBA.



Dessa maneira, nossa recomendação é que você estude bastante a liga e acompanhe os times. Assim, conseguirá identificar boas oportunidades de apostas esportivas com mais frequência.

Ir para a bet365 >>



Casas de apostas licenciadas promovem oportunidade para apostar na NBA

Como escolhemos nossos melhores sites de apostas para a NBA

Com o intuito de trazer as melhores indicações de plataformas para apostar na NBA, fizemos uma análise completa. Em outras palavras, avaliamos diversos pontos para selecionar as casas de apostas esportivas.



Então, vamos explicar rapidamente alguns dos principais aspectos que observamos em um site de apostas online.



Antes de tudo, temos que dizer que só indicamos empresas de apostas online licenciadas. Ou seja, que possuam licença para operar no setor e ofereçam sites de qualidade, com conexão segura e proteção de dados.



Além disso, também observamos bastante os mercados de apostas na NBA. Isto é, as opções para apostar na NBA.



Com toda a certeza, as odds NBA são outro aspecto que observamos com muita atenção. Afinal, queremos casas que ofereçam cotações médias para apostar na NBA. Até porque odds boas são essenciais para o apostador.



É evidente que esses são apenas alguns pontos que avaliamos, já que nossas análises são completas. Mas, com certeza, com o que falamos acima, você já pode ter uma boa ideia do quanto somos criteriosos.



Aliás, sinta-se livre para escolher outras casas de apostas e promoções se assim desejar. Afinal, a seleção de sites de apostas que deixamos aqui é baseada na opinião da nossa equipe editorial. Portanto, é subjetiva.

Mercados de apostas na NBA: sites para apostar em determinados eventos



Quando falamos em mercados de apostas, estamos nos referindo aos tipos de apostas. Este é o termo técnico para tudo que há nos sites para apostar em determinados eventos.



E, para todos que querem apostar na NBA, há muitas opções nas plataformas que indicamos. Inclusive, dá para apostar nas partidas da NBA e, igualmente, fazer apostas de longo prazo.



Só para exemplificar, vamos apresentar alguns mercados de apostas nos jogos do melhor basquete do mundo:

Vencedor da Partida (moneyline);

Total de Pontos (mais/menos ou over/under);

Handicap;

Apostas nos Quartos;

Apostas em Jogadores (pontos, rebotes, assistências e afins);

Apostas nos Times;

Margem de Vitória;

Corrida de Pontos (primeiro a marcar X pontos);

Entre outros mercados…

Já no que diz respeito às apostas de longo prazo (ou apostas futuras), tem como apostar em:

Vencedor Final;

Para Ganhar a Conferência;

Para Chegar aos Playoffs;

Vencedores das Séries nos Playoffs;

Prêmios Individuais;

E mais…

Então, acesse o site da sua casa de apostas e navegue pelas opções para apostar na NBA. Dessa maneira, saberá o que pode encontrar no site, já que os mercados variam dependendo da plataforma.

Ir para a bet365 >>



Apostadores devem estar atentos aos odds NBA nas casas de apostas

Odds de apostas na NBA: dicas para suas apostas esportivas



Um ponto essencial ao apostar no melhor basquete do mundo é procurar sempre as melhores odds NBA. Em outras palavras, as cotações mais vantajosas possíveis.



Certamente, muitos apostadores que estão dando seus primeiros passos não ligam tanto para odds. Entretanto, temos o dever de esclarecer que elas são fundamentais nas apostas esportivas.



Então, nossa dica é que você crie o hábito de consultar as odds para a NBA. E busque sempre as melhores para o que você deseja apostar. Inclusive, se puder, crie conta em mais de uma casa de apostas. Então, ao fazer uma aposta, poderá procurar a que oferece a cotação mais vantajosa para o seu palpite.

Odds para os próximos jogos da NBA

Veja as odds para as próximas partidas da NBA:

Perguntas frequentes sobre ofertas de apostas esportivas na NBA

Ainda tem algumas dúvidas sobre as apostas esportivas na NBA? Então, vamos à nossa seção de perguntas frequentes para finalizar este conteúdo.

Como eu posso me cadastrar em uma casa de apostas online para apostar na NBA?

Primeiramente, é obrigatório ter 18 anos de idade ou mais e concordar com os Termos e Condições (T&C) da casa de apostas.



Em seguida, faça o registro preenchendo dados pessoais e de contato. E, depois que abrir a sua conta, faça seu depósito inicial para começar a fazer apostas na NBA.

Quando é a próxima NBA?



A nova temporada da NBA voltou no dia 24 de outubro de 2023, com a partida entre Los Angeles Lakers x Denver Nuggets e Phoenix Suns x Golden State Warriors.

Quando a NBA começa? E onde posso assistir na TV?

A temporada regular da NBA começa normalmente no mês de outubro.



No Brasil, a NBA é transmitida na TV fechada. Os responsáveis pela transmissão dos jogos são a ESPN. Além disso, todos os jogos são transmitidos via streaming no NBA League Pass, no Amazon Prime Video, e no Star+.