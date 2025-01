Quanto Sinner ganhará pelo título do Australian Open?

Grana no bolso! Líder do ranking da ATP, Jannik Sinner venceu Alexander Zverev, neste domingo (26), e conquistou o bicampeonato do Australian Open. Porém, além do troféu, o italiano também receberá uma bela premiação pelo título do Grand Slam.

Jannik Sinner embolsará 3,5 milhões de dólares, cerca de R$ 20 milhões na cotação atual em premiação, pela conquista do Australian Open — 350 mil dólares a mais que na temporada passada, também vencida pelo italiano. A informação foi publicada pelo site "Infomoney".

Sinner confirma favoritismo e segue imbatível

Sinner não deu chances à Zverev e venceu por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 7/6 (7/4) e 6/3, após 2h43min de duração. Esta foi a terceira final de Grand Slam do alemão, que segue sem conquistar. Além deste vice na Austrália, o tenista perdeu a final do US Open de 2020 e de Roland Garros em 2024.

Por outro lado, Jannik Sinner ergueu seu terceiro título de Major em sua terceira final e faz história se tornando o italiano com maior número de troféus — Jannik desbanca Nicola Pietrangeli. Além disso, o italiano se tornou o 15º homem na Era Aberta a vencer, pelo menos duas vezes, o torneio e o 11º a defender com sucesso o título do evento. O tenista ainda bateu o recorde de Jim Courier (campeão 1992 e 1993), como tenista mais novo a defender o título do torneio.

A vitória deste domingo, foi a terceira de Sinner contra Zverev, em sete jogos. O italiano agora soma 21 vitórias seguidas em Slam no piso duro (campeão também no US Open do ano passado) e ganha a 14ª consecutiva em Majors.

Com o título, Jannik Sinner começa a temporada de 2025, como terminou a passada: com títulos. Campeão do ATP Finals, o italiano assegura a primeira colocação do ranking mundial, seguido do próprio Alexander Zverev.