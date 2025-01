Site elenca jogadores que mais ganharam dinheiro em times perdedores da NBA; veja ranking

Atualmente, as franquias da NBA possuem um grande poderio financeiro e oferecem altas cifras aos jogadores com o objetivo de conquistar títulos. É claro que nem sempre o investimento dá certo. Há uma série de fatores que vão de lesões a suspensões que podem impedir a melhor performance do jogador e da equipe como um todo.

O site Hoopshype listou os atletas que mais fizeram dinheiro em equipes que tiveram recordes de derrotas na liga. Alguns exemplos são Bradley Beal e John Wall, que passaram pelo Washington Wizards.

Confira o ranking abaixo:

Os jogadores que mais ganharam dinheiro em times perdedores da NBA

Bradley Beal – $162,415,784 – Temporadas com recordes de derrotas: 2013, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 John Wall – $159,524,800 – Temporadas com recordes de derrotas: 2011, 2012, 2013, 2019, 2020, 2021, 2022 Zach LaVine – $145,308,017 – Temporadas com recordes de derrotas: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024 Nikola Vucevic – $136,332,356 – Temporadas com recordes de derrotas: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2023, 2024 Harrison Barnes – $135,983,739 – Temporadas com recordes de derrotas: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 Kevin Love – $127,495,468 – Temporadas com recordes de derrotas: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2019, 2020, 2021 Rudy Gay – $125,101,571 – Temporadas com recordes de derrotas: 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020, 2021, 2023 DeMar DeRozan – $122,085,720 – Temporadas com recordes de derrotas: 2010, 2011, 2012, 2013, 2020, 2021, 2023, 2024 Stephon Marbury – $115,634,000 – Temporadas com recordes de derrotas: 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Andre Drummond – $114,889,592 – Temporadas com recordes de derrotas: 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2020, 2021, 2023, 2024

Fonte: HoopsHype