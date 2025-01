Site elege jovens da NBA com potencial para ser All-Stars até 2028; veja nomes

O site Bleacher Report elencou os principais jovens da NBA que tem potencial para participar de um All-Star Game até 2028. As próximas temporadas da liga devem ser de ascensão de uma geração e adeus a outros craques.

Alguns atletas, como Victor Wembanyama e Franz Wagner não fazem parte dessa lista, uma vez que devem estrear antes desse prazo. O francês, inclusive, deve participar já neste ano.

Confira cinco nomes que tem tudo para crescerem na NBA e participarem de um All-Star Game em breve.

Cade Cunningham – Detroit Pistons

O jogador de 23 anos vive sua melhor temporada desde que chegou ao Pistons, em 2021. Contra o Timberwolves, no último dia 4, foram 40 pontos e nove assistências. O jovem se coloca como um dos artilheiros da franquia e, se manter o ritmo, provavelmente estará no evento em breve.

Chet Holmgren – Oklahoma City Thunder

O jovem faz parte de um núcleo incrível da franquia, que lidera com sobras a Conferência Oeste da NBA. Nem mesmo a lesão o fez diminuir o ritmo nesta temporada e Holmgren tem tudo para marcar presença no All-Star em um futuro próximo.

Chet Holmgren foi draftado pelo Oklahoma City Thunder em 2022 (Foto: Logan Riely / AFP)

Evan Mobley – Cleveland Cavaliers

A troca no comando técnico da franquia surtiu um efeito positivo, especialmente nos jovens. Mobley foi um dos que aproveitou as oportunidades de Kenny Atkinson e hoje é peça importante na franquia. Tudo indica que o jogador de 23 anos estará no All-Star Game daqui a alguns anos.

Brandon Miller – Charlotte Hornets

Miller é um dos destaques em meio a campanha ruim do Hornets. Em sua segunda temporada na NBA, apresenta uma melhora notória em relação a 2023/24. Os seus desempenhos individuais podem o colocar no Jogo das Estrelas em breve.

Bilal Coulibaly – Washington Wizards

Por fim, temos Bilal Coulibaly, que é um diamante bruto no elenco do Wizards, que faz uma temporada ruim. O jovem segue a evolução, mas precisa ser lapidado para atingir o máximo potencial. Caso consiga, deve entrar na discussão sobre uma participação no All-Star dos próximos anos.