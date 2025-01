Ex-NBA rasgou elogios para Wembanyama: ‘Será o maior defensor de todos os tempos’

Mesmo com 21 anos, Victor Wembanyama já é um astro na NBA. O jogador do San Antonio Spurs mostrou todo o seu talento na temporada de estreia e segue brilhando em 2024/25. As atuações do jovem, inclusive, chamaram a atenção de DeMarus Cousins, antigo atleta da liga, que não poupou elogios ao jovem francês. As declarações aconteceram durante participação ao podcast “Run it Back”.

- Não tenho dúvidas de que ele será lembrado como um dos maiores. Não é nem um argumento. No mínimo, ele será o maior jogador defensivo de todos os tempos. Tipo, no mínimo. Estou chamando isso agora de o maior. Então, o céu é o limite para esse garoto - destacou Cousins.

O ex-atleta da NBA, também ressaltou a capacidade de Wembanyama em fazer boas jogadas em todas as vertentes da quadra, seja na parte ofensiva ou defensiva.

- Bem, eu já vejo isso, e senti como se estivéssemos tendo essa conversa antes de ele jogar sua primeira partida, só para ver o talento, a altura, a constituição. Isso é algo que nunca vimos antes neste esporte. E esse garoto tem tudo. Ele pode literalmente fazer o que quiser na quadra de basquete. Então, obviamente, o talento está lá, o dom está lá. É só sobre se manter saudável e consistente ao longo de sua carreira - acrescentou.

Victor Wembanyama atua pelo San Antonio Spurs na NBA (Foto: Melissa Majchrza/AFP)

Logo em 2024, seu primeiro na NBA, Victor Wembanyama venceu o Rookie of The Year, entregue para a Revelação do Ano. Também foi relacionado para o primeiro time defensivo da liga e foi líder em tocos por jogo na temporada.