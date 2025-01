Quais são os treinadores mais bem pagos da NBA? Veja ranking

Ser treinador na NBA, assim como no futebol, não é uma tarefa fácil. Muitas vezes, são eles os culpados pelos resultados negativos de uma equipe. Mas ainda assim, os seus salários não ficam para trás. O site “Sportico” listou os mais bem pagos da liga.

Antes da lista, recentemente o Sacramento Kings resolveu demitir Mike Brown, mesmo com este tendo um currículo vitorioso. Curiosamente, a saída do profissional acontece seis meses após a franquia renovar o contrato por três anos no valor de US$ 8,5 milhões. Como dito anteriormente, quando os resultados não aparecem, a primeira escolha dos proprietários é sempre tirar o treinador.

O portal também aponta que apenas cinco técnicos estão a frente das atuais equipes por mais de cinco temporadas. Isso, de fato, gera notoriedade e valorização do profissional. Os três primeiros nomes da lista – Kerr, Popovich e Spoelstra, são exemplos disso. Todos estão a frente de suas respectivas equipes, Warriors, Spurs e Heat, há bastante tempo e construíram uma história vitoriosa na NBA.

Confira os treinadores mais bem pagos da NBA

Steve Kerr – Golden State Warriors – US$ 17,5 milhões Gregg Popovich – San Antonio Spurs – US$ 17 milhões Erik Spoelstra – Miami Heat – US$ 15 milhões Tyronn Lue – Los Angeles Clippers – US$ 15 milhões Michael Malone – Denver Nuggets – US$ 12 milhões Doc Rivers – Milwaukee Bucks – US$ 11 milhões Tom Thibodeau – New York Knicks – US$ 11 milhões Mike Budenholzer – Phoenix Suns – US$ 10 milhões Rick Carlisle – Indiana Pacers – US$ 9 milhões Jason Kidd – Dallas Mavericks – US$ 8,5 milhões Nick Nurse – Philadelphia 76ers – US$ 8,5 milhões