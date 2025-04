A McLaren dominou o primeiro dia do GP do Japão de Fórmula 1 e viu Lando Norris liderar o treino livre 1, enquanto Oscar Piastri ficou no topo da tabela no TL2. Após o fim das sessões, o piloto do #4 admitiu que a equipe "Papaya" chegou forte para a etapa em Suzuka, mas disse que a Mercedes pode ser um problema ao longo do fim de semana. Com George Russell, a equipe se manteve entre as melhores em ambos os treinos.

Após começar a temporada 2025 como força a ser batida e vencer as duas primeiras corridas do ano, a McLaren chegou no Japão dando indícios de ser a favorita na briga pela vitória. No TL1, ainda que Piastri tenha conseguido apenas um discreto 15º lugar, Norris foi o mais rápido com a marca de 1min28s549.

No caótico TL2, no entanto, o piloto australiano deu o troco e cravou 1min28s114, enquanto Lando terminou logo atrás com uma desvantagem de 0s049. A performance nesta sexta-feira (4) do MCL39 animou Norris.

- O dia foi muito bom e nós estamos em uma boa posição. Demos alguns passos à frente, mas ainda há algumas coisas para tentar e melhorar para amanhã. Mas estou feliz o suficiente para uma sexta-feira - destacou o titular do carro #4.

Apesar da animação com o desempenho da McLaren, Norris acredita que Russell também está forte no GP do Japão. O titular da Mercedes, vale lembrar, conquistou dois pódios nas duas primeiras etapas e é o terceiro colocado no Mundial de Pilotos.

- Ainda acho que estamos no topo, mas George foi tão rápido quanto a gente hoje. A Mercedes também está em um bom lugar. A Red Bull parece um pouco mais atrás, eles pareciam distantes na classificação, mas depois voltaram a se aproximar, mas foi uma sessão confusa. O TL2 não foi o melhor exemplo de onde está cada equipe, talvez o TL1 seja um retrato mais fiel da realidade - destacou Norris, que completou, sobre a disputa na quali:

- Espero uma batalha acirrada amanhã. Gostaria que fosse tudo fácil, mas tenho certeza de que a Mercedes, ou pelo menos George, pode ser um problema no sábado.

Lando Norris, da McLaren, em pista durante treino livre 1 do GP do Japão (Foto: MOHD RASFAN / AFP)

A Fórmula 1 realiza o GP do Japão, em Suzuka, entre os dias 3 e 6 de abril, terceira etapa da temporada 2025. Ainda na sexta, às 23h30, os pilotos retornam à pista para o terceiro treino livre, ao passo que a classificação será na madrugada de sábado (5), às 3h. Por fim, no domingo (6), os pilotos disputam o GP do Japão às 2h.