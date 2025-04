Neymar participa de jogo on-line em parceria com Mercado Livre

Com o nome de "Caça ao Neymar", o Mercado Livre promoveu uma campanha em parceria com o craque brasileiro para a participação do jogador em um novo jogo on-line. A ação foi transmitida pela conta do Neymar na Twitch, na última quinta-feira (3).

continua após a publicidade

O atleta, junto a outros personagens no mundo gamer, como o streamer Nobru, participaram de uma partida no modo “prop hunt”, no qual Neymar Jr. se disfarçava de objetos que estavam disponíveis na plataforma do Mercado Livre, enquanto cupons de desconto exclusivos eram exibidos na tela do jogo. Os cupons eram liberados conforme o tempo de sobrevivência de Neymar Jr. na partida

“Sempre fui caçado dentro de campo, agora vai ser dentro do game também! Mas o melhor é que, enquanto eu me escondo, a galera garante bons descontos no Mercado Livre. Vai ser uma resenha daquelas, misturando entretenimento e benefícios reais para quem acompanhar a partida”, disse Neymar Jr. antes da transmissão.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

A ideia do nome "Caça ao Neymar" faz refêrencia ao jeito que Neymar é "caçado" dentro de campo. O projeto prometia juntar o mundo dos games, e-commerce e do futebol.

De acordo com a empresa, a ação desenvolvida pela Gut transforma o jogo em um marketplace interativo, estabelecia um paralelo entre a variedade de itens do game e os produtos disponíveis na plataforma.

continua após a publicidade

“O Mercado Livre sempre busca formas criativas de conectar inovação e experiência de compra, e essa ação representa exatamente isso. Estamos trazendo o e-commerce para dentro do universo dos games de um jeito lúdico, onde a variedade de objetos no jogo reflete a diversidade do nosso marketplace. É uma forma interativa e divertida de aproximar os consumidores do nosso ecossistema”, destaca Iuri Maia, diretor de branding do Mercado Livre.

➡️CEO da Smart Fit descarta preocupação com Neymar e explica aposta em Ramon Dino

Chuva de patrocínios desde a sua volta

Após sua volta para o futebol brasileiro, Neymar fechou diversos patrocínios com marcas de diferentes ramos. Além da parceria com o Mercado Livre, o atleta assinou contrato com a Cimed, indústria farmacêutica. Com isso, o jogador passa a ser o novo embaixador linha de hidratação e nutrição da Lavitan, que pertence à marca.

Neymar acompanha partida da Kings League (Foto: Reprodução/PodPah)

Além disso, o Neymar se juntou ao mundo do Fut7. O craque brasileiro se tornou o novo presidente da Furia na Kings League Brasil, junto a Cris Guedes, sócio-fundador da time.