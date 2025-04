Campeões da F1 no Japão: veja a lista completa

O Grande Prêmio do Japão ocupa um lugar especial no calendário da Fórmula 1. Tradicionalmente realizado nas fases finais da temporada, o GP japonês é conhecido por ser palco de emoções intensas, duelos decisivos e consagrações históricas. Ao longo das décadas, muitos campeonatos foram definidos em solo nipônico, o que reforça o caráter simbólico e esportivo dessa etapa. O Lance! relembra os campeões da F1 no Japão.

Desde sua primeira edição em 1976, inicialmente no circuito de Fuji, e posteriormente com a consagração de Suzuka como sede oficial, o GP do Japão tornou-se uma referência no automobilismo. O traçado desafiador, aliado às condições climáticas imprevisíveis, como chuvas repentinas, fez com que essa corrida se tornasse um verdadeiro teste de habilidade e coragem para os pilotos.

Não à toa, Suzuka foi o palco de 12 das 13 decisões de título que aconteceram no Japão até 2022. Entre polêmicas, rivalidades lendárias e demonstrações de genialidade, a corrida japonesa consagrou campeões que marcaram época e elevaram o nome da F1 a patamares ainda mais altos.

Confira todos os campeões da F1 no Japão

Abaixo, listamos todos os pilotos que conquistaram o campeonato mundial de F1 no Japão, com destaque para corridas históricas, polêmicas e momentos memoráveis:

1976 – James Hunt: No circuito de Fuji, no Japão, garantiu seu único título mundial em uma corrida caótica sob chuva intensa. O drama foi tanto que Niki Lauda, seu principal rival, abandonou a prova por questões de segurança, abrindo caminho para Hunt levar a taça. 1987 – Nelson Piquet: Tornou-se tricampeão mundial em Suzuka após um acidente de Nigel Mansell nos treinos. Foi um título sem a necessidade de competir diretamente com o rival na corrida, mas consolidou a grande carreira do brasileiro. 1988 – Ayrton Senna: Conquistou seu primeiro título mundial em Suzuka, com uma recuperação sensacional após cair para 14º na largada. Superou Prost em uma atuação magistral debaixo de chuva, considerada uma das maiores performances da história. 1989 – Alain Prost: Garante seu terceiro título após polêmica colisão com Senna. Mesmo com Senna vencendo a prova, o brasileiro foi desclassificado, e o francês ficou com o campeonato. 1990 – Ayrton Senna: Venceu o título após acertar Prost na primeira curva, no Japão, em uma revanche marcada por tensão e controvérsia. O choque deliberado foi alvo de intensas discussões, mas Selou o bicampeonato de Senna. 1991 – Ayrton Senna: Conquistou seu terceiro título com um segundo lugar, após ceder a vitória a Berger na volta final como gesto de gratidão. Foi a consagração definitiva do brasileiro como lenda da F1. 1996 – Damon Hill: Superou Jacques Villeneuve e conquistou seu único título mundial em Suzuka, no Japão, com a Williams. Tornou-se o primeiro filho de campeão mundial (Graham Hill) a também vencer na F1. 1998 – Mika Häkkinen: Venceu a corrida e garantiu seu primeiro título em duelo direto contra Michael Schumacher. A prova teve drama com a quebra da Ferrari de Schumacher logo na largada. 1999 – Mika Häkkinen: Bicampeonato com nova vitória em Suzuka, agora enfrentando Eddie Irvine na disputa. A regularidade do finlandês foi determinante para o título. 2000 – Michael Schumacher: Quebrou o jejum de títulos da Ferrari ao vencer em Suzuka, no Japão, e conquistar seu terceiro campeonato. Era o primeiro título da escuderia italiana desde 1979. 2003 – Michael Schumacher: Sexto título da carreira veio com um modesto oitavo lugar, suficiente para superar Kimi Räikkönen e se tornar, na época, o maior campeão da história. 2011 – Sebastian Vettel: Sagrou-se bicampeão mundial em Suzuka com uma temporada dominante pela Red Bull. Um marco na ascensão meteórica do alemão na categoria. 2022 – Max Verstappen: Confirmou seu segundo título mundial com uma vitória em Suzuka, após temporada arrasadora pela Red Bull. A corrida, encurtada pela chuva, teve pontuação cheia e selou a conquista.

A história do GP do Japão é marcada por emoção, rivalidades intensas e momentos que entraram para o imaginário dos fãs da Fórmula 1. Seja em Fuji ou Suzuka, a etapa japonesa segue como uma das mais decisivas e simbólicas da categoria. E para muitos pilotos, levantar a taça em terras nipônicas representa o ápice da glória na carreira.