Na madrugada desta sexta-feira (4), Carlos Sainz, agora piloto da Williams, cometeu um erro inusitado durante o primeiro treino livre para o GP do Japão, no Circuito de Suzuka. O espanhol confundiu a localização dos boxes de sua nova equipe com os da Ferrari, a sua antiga escuderia.

O equívoco foi comunicado pelo engenheiro de corrida de Sainz, Gaëtan Jego, via rádio. Ao perceber a falha, o piloto prontamente pediu desculpas à equipe.

— Lembre-se de que estamos no começo do pit lane — avisou Jego.

— Oh. Passei direto, pessoal. Pensei que ficávamos lá no final. Desculpa, desculpa por isso — respondeu Sainz.

Adaptação de Carlos Sainz na Williams após saída da Ferrari

Após quatro temporadas na Ferrari, Carlos Sainz deixou a equipe italiana ao fim de 2024, após a escuderia optar por não renovar seu contrato, abrindo caminho para a chegada de Lewis Hamilton. A Williams, que ocupa a penúltima posição no Mundial de Construtores de 2024, contratou o espanhol para substituir Logan Sargeant, que foi dispensado.

Até o momento, Sainz teve um desempenho instável com sua nova equipe, registrando um acidente na Austrália e um décimo lugar no GP da China. Seu companheiro de equipe, Alexander Albon, tem sido o principal pontuador da Williams.

O episódio em Suzuka ilustra os desafios enfrentados pelos pilotos ao trocarem de equipe na Fórmula 1, desde ajustes técnicos até mudanças aparentemente simples, como a localização dos boxes no pit lane.