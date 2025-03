Scaloni ou Dorival Jr: qual técnico recebe o maior salário?

Argentina e Brasil se enfrentam nesta terça-feira (25), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, mas a disputa entre as duas seleções não fica restrita aos gramados. Os técnicos Lionel Scaloni e Dorival Júnior também chamam atenção, especialmente pelos valores que recebem anualmente.



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

continua após a publicidade

💰 Quanto cada técnico ganha?

De acordo com o programa "Futbol Americas", da ESPN norte-americana, Dorival Júnior, técnico do Brasil, recebe um salário anual de US$ 4 milhões (R$ 23 milhões). Por mês, o valor fica pouco abaixo de R$ 2 milhões. O valor faz dele um dos técnicos mais bem pagos do futebol de seleções.

Lionel Scaloni, por sua vez, campeão do mundo com a Argentina em 2022, recebe US$ 2,6 milhões (R$ 15 milhões) por ano da AFA (Associação do Futebol Argentino). O salário mensal, portanto, é de R$ 1,25 milhão.

continua após a publicidade

➡️ Quanto ganha o presidente da CBF? Veja salário

🤔 Por que a diferença é tão grande?

O motivo para a diferença salarial vai não está nos resultados em campo. A CBF tem uma das maiores receitas entre as federações de futebol no mundo, superando a AFA em faturamento anual. Com mais recursos, o Brasil pode investir mais no comando técnico e na estrutura de sua seleção.

🏟️ Clássico decisivo pelas Eliminatórias

O jogo será no Monumental de Núñez, às 21h desta terça-feira. A Argentina lidera a classificação das Eliminatórias Sul-Americanas com 28 pontos, enquanto o Brasil ocupa a terceira posição com 21 pontos. O confronto promete ser decisivo para as duas seleções se aproximarem da confirmação da vaga na Copa do Mundo de 2026.

continua após a publicidade