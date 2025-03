Quanto ganha o presidente da CBF? Veja salário

Nesta segunda-feira (24), a CBF realiza a eleição para seu próximo presidente. Como Ednaldo Rodrigues foi o único candidato a registrar chapa, ele será automaticamente reeleito para o ciclo entre março de 2026 e março de 2030. Com o cargo, vem também um salário milionário que chama atenção.



💸 Salário do presidente da CBF

De acordo com informações do jornal O Globo, publicadas em janeiro de 2024, o presidente da CBF recebe um salário bruto de R$ 383,6 mil por mês. Somado ao 13º salário, o valor anual ultrapassa a marca de R$ 5 milhões brutos.

O montante, apesar de elevado, está dentro do previsto no estatuto da entidade, que é privada e não recebe dinheiro público. Os pagamentos são auditados e regularmente aprovados pelo Conselho Fiscal.

🏅 Remuneração extra pela Fifa

Além do salário pago pela CBF, Ednaldo Rodrigues também acumula outra importante fonte de renda. Desde novembro de 2023, o dirigente é membro do Conselho da Fifa, entidade máxima do futebol mundial. Como conselheiro, ele recebe US$ 300 mil por ano, o equivalente a R$ 1,7 milhão, de acordo com o balanço anual da Fifa.

🤝 Reeleição sem concorrência

Ednaldo Rodrigues assumiu o cargo em 2021, inicialmente como interino, após o afastamento de Rogério Caboclo. Em 2022, foi eleito efetivamente e agora seguirá no comando até 2030.

O único que chegou a manifestar interesse em disputar a presidência foi o ex-atacante Ronaldo Fenômeno, em dezembro de 2024. Contudo, por falta de apoio das federações, desistiu da candidatura. O estatuto exige o apoio de, pelo menos, quatro federações estaduais e quatro clubes das Séries A e B para concorrer.

Com o respaldo das 27 federações estaduais, Ednaldo Rodrigues segue no cargo, acumulando altos valores e com desafios pela frente na gestão do futebol brasileiro.