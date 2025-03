João Fonseca não vem subindo 'apenas' no ranking e em premiação na carreira. O número 1 do Brasil e 60º mundo, que chegou ao primeiro milhão de seguidores no Instagram nesta segunda-feira (24) é, também, um fenômeno nas redes sociais. Segundo levantamento do Departamento de Dados da Agência Samba Digital, feito pelo jornalista Bernardo Besouchet, o crescimento do fenômeno brasileiro nessa rede social, em 2025, é mais que o dobro da carismática bielorrussa Aryna Sabalenka, líder do ranking mundial feminino: 700 mil x 320 mil.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte



Ainda de acordo com esse estudo, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, no Itanhangá Golf Club, tem um crescimento de 5,5 vezes maior do que o do alemão Alexander Zverev, vice-líder do ranking e finalista do Aberto da Austrália.

João Fonseca acumula 1,31 milhão de engajamentos em 2025



Outro dado interessante sobre o fenômeno do tênis mundial é que o brasileiro, que está disputando o Masters 1000 de Miami, postou apenas 10 vezes no Instagram em 2025. Ainda assim, acumula 1,31 milhão de engajamentos, o que o coloca como o 8º maior engajador do circuito, mostrando o quanto o interesse por ele só aumenta. Sabalenka, por sua vez, já postou 50 vezes no feed este ano.



continua após a publicidade



Em mais uma prova da popularidade do número 1 do Brasil no Instagram, no perfil da On, uma de suas patrocinadoras, o post com João ao lado do americano Ben Shelton (14º do mundo, de 22 anos) é o 7º mais curtido do ano. A postagem com essa dupla muito talentosa da nova geração só perde, no perfil da empresa, para as postagens com a lenda suíça Roger Federer, um dos maiores de todos os tempos, dono de 20 Grand Slams e um dos donos dessa marca de material esportivo.

Aos 18 anos e sete meses, João Fonseca também se tornou o mais jovem tenista a alcançar o primeiro milhão no Instagram, de acordo com o escritor e influenciador francês Bastien Fachan.

continua após a publicidade