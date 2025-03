Argentina x Brasil: quem são os jogadores mais bem pagos?

Argentina e Brasil se enfrentam nesta terça-feira (25), em Buenos Aires, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O confronto reúne alguns dos jogadores mais valiosos do futebol mundial, não apenas pelo talento, mas também pelos salários milionários que recebem em seus clubes.



O site Capology levantou os dados salariais dos principais atletas que estarão em campo. Entre eles, destaca-se Vini Jr., do Real Madrid, com o maior salário do confronto. O brasileiro ganha € 20,8 milhões por ano (cerca R$ 129,86 milhões) no clube espanhol.

💰 Os maiores salários do confronto

Confira os jogadores mais bem pagos que estarão presentes na partida:

Vini Jr. (Real Madrid) — € 20,8 milhões (R$ 129,86 milhões) Lautaro Martínez (Inter de Milão) — € 16,8 milhões (R$ 104,32 milhões) Marquinhos (PSG) — € 16,8 milhões (R$ 104,32 milhões) Raphinha (Barcelona) — € 12,5 milhões (R$ 77,63 milhões) Rodrygo (Real Madrid) — € 12,5 milhões (R$ 77,63 milhões) Enzo Fernández (Chelsea) — € 11,5 milhões (R$ 71,41 milhões) Cristian Romero (Tottenham) — € 10,2 milhões (R$ 63,34 milhões) Dibu Martínez (Aston Villa) — € 9,3 milhões (R$ 57,75 milhões) Alexis Mac Allister (Liverpool) — € 9,3 milhões (R$ 57,75 milhões)

Nota: Todos os valores acima são brutos e anuais.

⚽ Cortes influenciaram o ranking

Dois nomes importantes da Seleção Brasileira ficaram de fora por conta de lesões: Alisson, goleiro do Liverpool, e Bruno Guimarães, meia do Newcastle. Se estivessem disponíveis, ambos estariam no top 10, o que poderia modificar a ordem do ranking.

O duelo entre Brasil e Argentina promete não só pelo peso histórico, mas também pelo nível milionário de seus protagonistas. Qual craque será decisivo na partida de hoje?