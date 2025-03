Quanto custa o ingresso para Argentina x Brasil no Monumental?

O clássico entre Argentina e Brasil, nesta terça-feira (25), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, tem tudo para ser emocionante, mas o que também chama atenção é o preço dos ingressos para o confronto no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Os valores salgados geraram reclamações por parte dos torcedores nas redes sociais, especialmente diante das ausências de Lionel Messi e Neymar.



💸 Valores chegam a R$ 2.550

O ingresso mais barato para o jogo custa 90 mil pesos argentinos, o que equivale a aproximadamente R$ 478 na cotação atual. Já as entradas mais caras chegam a 480 mil pesos (R$ 2.550).



Vale destacar que o Monumental de Núñez tem capacidade para 90 mil torcedores. Na manhã desta terça-feira, ainda há ingressos disponíveis para o confronto.

Confira os preços detalhados:

🏟️ Popular: 90.000 pesos (R$ 478)

90.000 pesos (R$ 478) 🏟️ Sívori y Centenario ALTA: 158.000 pesos (R$ 840)

158.000 pesos (R$ 840) 🏟️ Sívori y Centenario MEDIA: 320.000 pesos (R$ 1.700)

320.000 pesos (R$ 1.700) 🏟️ San Martín y Belgrano ALTA: 320.000 pesos (R$ 1.700)

320.000 pesos (R$ 1.700) 🏟️ San Martín y Belgrano BAJA: 450.000 pesos (R$ 2.400)

450.000 pesos (R$ 2.400) 🏟️ San Martín y Belgrano MEDIA: 480.000 pesos (R$ 2.550)

🤔 Críticas nas redes sociais

Nas redes sociais, muitos torcedores argentinos mostraram descontentamento com os valores cobrados. Alguns afirmaram que o preço não se justifica, especialmente sem a presença de dois dos maiores astros do futebol mundial.

“Cobrar mais de R$ 2,5 mil sem Messi e Neymar em campo? Que loucura!”, comentou um torcedor. Outro destacou que os preços altos afastam o público comum: “Quem pode pagar tudo isso? Parece um evento só para milionários.”

Apesar das críticas, o Monumental de Núñez deve receber um bom público para o clássico, reforçando o peso e a importância do confronto entre os maiores rivais do futebol sul-americano.

