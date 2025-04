SBT anuncia seis patrocinadores para o jogo do Corinthians na Sul-Americana

O SBT anunciou seis marcas parceiras para a transmissão da Conmebol Sul-Americana em 2025. As empresas confirmadas até o momento são: VBet, Sanofi, Bem Brasil, Aurora, PagBank e MGM. O primeiro confronto será do Corinthians.

A emissora mantém o investimento em transmissões esportivas ao vivo, que seguem como parte da programação em 2025. A narração dos jogos ficará a cargo de Tiago Leifert, que já participa da cobertura da UEFA Champions League no canal.

As transmissões ao vivo seguem como parte da estratégia do SBT para fortalecer sua presença na cobertura de grandes eventos esportivos.

- Estamos felizes com os resultados desta temporada, pois levar a Conmebol Sul-Americana ao vivo para o público reforça nosso compromisso com o entretenimento de qualidade, oferecendo uma experiência que envolve grandes jogos e um time de esportes técnico e irreverente. Para os anunciantes, nosso total agradecimento, pois as transmissões ao vivo são uma oportunidade de se conectarem com os espectadores fãs de esportes do SBT, de forma simultânea em momentos de engajamento, associando suas marcas a grandes emoções do esporte - afirma Vicente Varela, superintendente de Negócios e Comercialização do SBT.

Yuri Alberto é a grande esperança de gols do Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

O próximo jogo da temporada 2025 do campeonato no SBT será transmitido nesta terça-feira, 8 de abril, com o duelo América de Cali (COL) x Corinthians, que acontece no estádio Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali, na Colômbia, com narração de Tiago Leifert, comentários de Mauro Beting e análise de arbitragem de Nadine Basttos, além de reportagem de André Galvão.

Todos os jogos da Sul-Americana transmitidos no SBT também estarão disponíveis ao vivo no +SBT, plataforma de streaming 100% gratuita, e no YouTube do SBT Sports, com a narração de Diguinho Coruja e os comentários de Beto Oliver e André.