Athletico-PR vai à Justiça contra Corinthians por dívida em compra de Alex Santana

O Athletico-PR entrou com uma ação judicial contra o Corinthians devido a uma dívida relacionada à contratação do volante Alex Santana. A informação foi divulgada inicialmente pelo “Blog do Ancelmo Gois” e confirmada pelo Lance!.

De acordo com a petição, o Corinthians teria uma dívida em aberto no valor de 900 mil euros (cerca de R$ 5,8 milhões), que deveria ter sido quitada até o final de janeiro.

Com o não pagamento da parcela de janeiro, a parcela seguinte venceu em 12 de fevereiro. Com a incidência de juros e correções, o valor total cobrado pela diretoria do clube paranaense chega a aproximadamente R$ 12,3 milhões.

O pedido do Athletico-PR é para que, caso o pagamento não seja realizado de forma imediata, as contas do Corinthians sejam bloqueadas judicialmente. Procurado pelo Lance!, o clube paulista preferiu não se pronunciar sobre o caso.

Alex Santana chegou ao Corinthians em 2024. Pelo Timão, disputou 32 jogos, marcou dois gols e foi campeão do Campeonato Paulista neste ano.

Augusto Melo, presidente do Corinthians (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Corinthians usa Lei da SAF para defesa judicial

O Tribunal de Justiça de São Paulo julgará, nesta quarta-feira (9), a legalidade do plano do Corinthians para quitar sua dívida com credores por meio do RCE (Regime Centralizado de Execuções), previsto na Lei da SAF (Sociedade Anônima do Futebol). O mecanismo organiza uma fila de credores e prevê o pagamento de R$ 367 milhões em até dez anos, evitando o bloqueio de verbas.

O pedido do clube para reestruturar seus débitos com esse modelo foi aceito em novembro do ano passado, mas a Justiça abriu divergência após uma contestação para agravo da Pix Star, mantenedora da Pixbet, o que pode frustrar as intenções do clube alvinegro.