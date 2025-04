Após título do Paulistão, Corinthians atinge nova marca de engajamento nas redes

O Corinthians divulgou, em nota, o novo recorde de engajamento nas redes sociais do clube. Após o título do Campeonato Paulista, o time teve um aumento significativo das interações nas plataformas do Instagram, X, TikTok e Facebook.

Elenco do Corinthians campeão do Paulistão. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

De acordo com o "Timão Números", perfil especializado no marketing do Corinthians, o clube registrou seu melhor desempenho da história, com mais de 26,7 milhões de interações, sendo 25.245 milhões de curtidas, 208 mil comentários e 1,3 milhão de compartilhamentos. Além disso, houve 194 milhões de visualizações nos vídeos das redes.

O marketing do clube preparou uma grande cobertura para a final do Campeonato Paulista contra o rival Palmeiras. Antes da partida, foi postada na Corinthians TV a série “Aquecimento do Timão”, que promoveu uma resenha sobre histórias do time com a participação de jornalistas como Nenê, Pozzela e Guido Nunes.

Números das interações das redes sociais

Instagram: 22.720 milhões

TikTok: 2.618 milhões

X: 784 mil

Facebook: 630 mil

Estratégia de marketing para a final

Além da produção de conteúdos antes e depois do 31° título do Campeonato Paulista, o Alvinegro Paulista realizou ações especiais para os torcedores na noite da final. O Ritual de São Jorge com a participação dos ídolos corinthianos Edilson, Marcelinho Carioca, Rodriguinho e Jadson durante o aquecimento foi uma das iniciativas do clube para eternizar o momento.

Além disso, as 40 mil bandeirinhas de tecido com os dizeres “Bem-vindo ao Hospício” e o mosaico no setor leste do estádio completaram a festa do Timão.

Neo Química Arena recebe Corinthians x Palmeiras pela final do Paulistão 2025 (Foto: Vitor Palhares / Lance!)

Antes da final, Vinicius Manfredi, superintendente de marketing do Timão, falou sobre as ativações.

— É um jogaço. A gente tem todo cuidado. Estamos discutindo isso desde o dia seguinte da semifinal. Nos reunimos com os patrocinadores, entendendo também os movimentos que as organizadas querem fazer no setor norte. A ideia é fazer um ambiente caldeirão. Lembro muito do jogo de aniversário com o Flamengo, era um jogo delicado e foi muito legal o que a gente fez - disse em entrevista ao Poropopod, da Corinthians TV.