Casagrande crava futuro do Corinthians no Brasileirão

Casagrande opinou sobre o nível de protagonismo do Corinthians no Brasileirão de 2025. Durante o programa "Galvão e amigos", da emissora "Band", na última segunda-feira (7), o ex-jogador cravou que a equipe do técnico Ramón Díaz não irá brigar pelo título do campeonato nacional neste ano.

De acordo com o comentarista, o Corinthians tem bons jogadores no plantel, mas apenas para se estabelecer na parte de cima da tabela de classificação. Para ele, o clube deve ter campanhas mais fortes nas competições eliminatórias. Ou seja, na Copa do Brasil e Sul-Americana.

- O time do Corinthians, os onze titulares, é uma ótima equipe. Mas não é para ganhar o Campeonato Brasileiro. A diferença do Vasco para o Corinthians hoje, tecnicamente, é muito grande. Acho que o Corinthians pode ser muito forte em torneios de mata-mata. Na Copa do Brasil e na Sul-Americana - iniciou o ex-jogador, antes de completar.

- Acho que o Corinthians vai ser um time que pode tirar pontos dos clubes que são favoritos ao título. É uma situação que pode definir o campeão, lá na frente. Acredito que o Corinthians vai ficar na parte de cima da tabela, mas sem força para conquistar o título - concluiu.

Corinthians no Brasileirão

Apesar da opinião de Casagrande, a equipe do técnico Ramón Díaz começou de forma promissora o campeonato nacional. Após empatar com o Bahia, fora de casa, na primeira rodada, o Timão goleou o Vasco por 3 a 0, na Neo Química Arena, no último sábado (5).

Com os resultados, o Alvinegro soma 4 pontos na tabela e atualmente ocupa a segunda colocação, atrás apenas do Internacional, com a mesma quantidade de pontos. O Corinthians volta a campo pelo torneio nacional no próximo sábado (12) para enfrentar o Palmeiras, no Allianz Parque.