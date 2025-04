BiS Sigma terá painel com participação do Lance! e debate sobre apostas no esporte

O BiS Brazilian iGaming Summit, principal encontro de empresas e profissionais do ecossistema de iGaming, bettech e apostas esportivas no país, chega à sua quinta edição em São Paulo, entre os dias 7 e 10 de abril. Especialistas e as principais empresas do setor vão se reunir para discutir avanços tecnológicos, estratégias e oportunidades de mercado.

Ao todo, mais de 300 expositores são esperados no evento, que deve receber mais de 18 mil visitantes em uma área de 35 mil metros quadrados, distribuída por cinco halls do Transamerica Expo Center.

Além de atuar como parceiro de mídia do evento, o Lance! também estará presente no painel "Muito Além dos Campeões: Como as Apostas Estão Transformando o Esporte Nacional", com a participação do sócio Guilherme Guimarães. Também integram o debate Fellipe Drommond, presidente do Magnus Futsal, Bruno Neves, fundador da Memorabília do Esporte, e Liana Gorberg Valderato, vice-presidente do CBMA.

Com um portfólio de sete edições globais realizadas anualmente em todos os continentes, a SiGMA é reconhecida como uma das principais autoridades mundiais em eventos do setor de jogos de azar. A marca se destaca por oferecer as últimas notícias, conferências especializadas e análises sobre cassinos e apostas esportivas.

Os eventos promovidos pela SiGMA reúnem profissionais do setor, além de empresas líderes e inovadoras, com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento da indústria de jogos e apostas. O BiS Brazilian iGaming Summit terá cobertura do Lance!.

Lance! concorre ao prêmio BiS Awards

O Lance! foi indicado ao prêmio BiS Awards na categoria "Melhor Mídia B2C para o Apostador". O vencedor será anunciado oficialmente na próxima terça-feira (7), durante o evento em São Paulo. O BiS Awards reconhece os destaques da indústria de iGaming e apostas no Brasil.

Lance! no BiS Brazilian iGaming Summit

Sócio do Lance!, Guilherme Guimarães é um dos convidados da mesa Muito Além dos Campeões: Como as Apostas Estão Transformando o Esporte Nacional, marcada para o dia 10 de abril, das 15h25 às 15h55 (de Brasília).

Guilherme Guiamarães, sócio do Lance! (Foto: Arquivo Pessoal)

Além de Guilherme, participam do painel Fellipe Drommond, presidente do Magnus Futsal; Bruno Neves, fundador da Memorabília do Esporte; e Liana Gorberg Valderato, vice-presidente do CBMA.

Conheça Guilherme Guimarães

Guilherme Guimarães é um profissional com atuação global nos setores de esporte, entretenimento e digital. Graduado em Publicidade pela UFMG, tem mestrado em Gestão do Esporte pela Universidade de Sheffield, com bolsa Chevening.

Com passagens por empresas como Unilever, Twitter (durante a Copa de 2014), Coca-Cola, Facebook (nas Olimpíadas de 2016), Strava e DAZN, cofundou em 2020 a Block4, especializada em plataformas de NFT, incluindo o maior projeto da América Latina com o Rock in Rio. Atualmente, é sócio do Lance! e trabalha para trazer ao Brasil o Accessercise, primeiro app de atividade física para pessoas com deficiência.