São Paulo anuncia renovação com patrocinador até ano do centenário

Escrito por Lance! • Publicada em 30/10/2024 - 15:17 • São Paulo (SP)

O São Paulo anunciou nesta quarta-feira (30) a renovação com a Ademicon, empresa de consórcio e investimentos, que se continuará patrocinando o clube até 2030, ano do centenário do Tricolor. O antigo vínculo atual iria até o final deste ano.

A ação faz parte do projeto do clube para celebrar os 100 anos de existência. Atualmente, a patrocinadora estampa sua marca no ombro da camisa do São Paulo. Durante o anúncio, o presidente Julio Casares falou sobre a parceria renoada.

- Um dia festivo, muito significativo. É uma satisfação, estamos comemorando um projeto do centenário. O São Paulo fará 100 anos em 2030. Estamos fazendo um projeto inédito, para o centenário. Vamos ter novidades na base, na questão institucional, e quem sabe no estádio, para que o São Paulo seja ainda maior do que já é. Esse projeto do centenário vai abrigar várias empresas, que, assim como a Ademicon, podem renovar contrato até 2030 - afirmou o dirigente tricolor.

Diretor de marketing do Tricolor, Eduardo Toni, explicou mais um pouco do acordo com a patrocinadora. Ele não falou sobre valores, mas disse que o contrato prevê ajustes no decorrer dos anos.

- Infelizmente, é um política nossa de não abrir valores. Temos um cláusula de confidencialidade. Um contrato de seis anos prevê reajustes. O mais importante não é só o valor fixo do patrocínio. O São Paulo também recebe uma parte do variável. Quando o torcedor realiza seu sonho de comprar seu carro, trocar sua casa, adquire um bem, uma parte da taxa de administração retorna ao clube. Além do valor fixo do patrocínio, você tem uma parte do variável que retorna ao São Paulo para ser usado em N frentes – completou Toni.

