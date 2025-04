Santos vai virar SAF? Entenda o que o CEO e clube projetam

Após anunciar a demissão de Pedro Caixinha, o Santos organizou uma entrevista coletiva na tarde de terça-feira (15) com o CEO do clube, Pedro Martins. O executivo detalhou o processo de demissão do técnico português e dirigiu duras palavras ao falar da necessidade de reestruturação do Peixe, que voltou à Série A nesta temporada e tem como objetivo voltar a brigar por títulos relevantes no país.

Um dos temas levantados no pronunciamento foi a possibilidade do Santos atualizar seu estatuto e se preparar para investimentos como uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Apesar de uma situação financeira delicada, com uma dívida que se aproxima da casa de R$ 1 bilhão, os mandatários do alvinegro são muito cautelosos ao falar de SAF.

O CEO Pedro Martins ressalta que, antes de se pensar na criação de uma SAF, o Santos precisa passar por um processo de modernização dos seus modelos de gestão, para que a escolha de adotar o formato financeiro, caso aconteça, seja de uma forma consciente e saudável para o clube.

Pedro Martins, CEO Santos, falou sobre possibilidade do clube adotar o modelo de SAF. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

- Não acho que o Santos precise virar SAF. Sou defensor de bons modelos de gestão. Se você tem um bom modelo, toma decisões corretas, equilibra financeiramente o clube, coloca as pessoas nos seus devidos lugares e busca a sustentabilidade financeira, você não precisa virar SAF necessariamente - citou Martins.

O executivo não detalhou todas ações tomadas no Santos, mas citou a contratação de uma empresa que presta serviços financeiros à equipe. Além disso, reforçou que as conversas com o presidente Marcelo Teixeira têm sido positivas e estão alinhadas ao perfil que o clube quer alcançar.

- O presidente quer que a gente seja uma empresa bem gerida. E se dentro desse processo de gestão o clube decidir virar SAF, não é porque ele vai precisar virar SAF, mas sim porque escolheu esse caminho. Muitos clubes brasileiros acabaram virando SAF por necessidade. E aí você pode tomar decisões erradas. Se você escolhe esse caminho com decisões estratégicas e bem pensadas, é totalmente diferente. E um clube só pode fazer isso se estiver sendo bem gerido - completou.

Modernização na gestão do clube

Pedro Martins explicou que o primeiro tomado pela atual gestão em seu papel de CEO foi a contratação de uma assessoria financeira para o clube. Segundo executivo, a empresa contratada tem como objetivo ajudar à direção santista a organizar os rumos de investimentos e de gastos do clube, detalhando para os gestores quais são as mudanças necessárias que a equipe precisa fazer em sua gestão para melhorar a saúde financeira a médio e longo prazo.

- O presidente tem cobrado de todos nós essas decisões necessárias para equilibrar a gestão do Santos. Aconteceu muita coisa nesses 100 dias [de sua gestão como CEO], reconfiguramos as coisas por completo. Através de saídas e chegadas, fizemos uma mudança grande na forma de trabalhar no CT Rei Pelé, e agora com essa assessoria financeira estamos indo no detalhe para entender essas mudanças necessárias no back office. Estamos entendendo a maneira de funcionar as áreas contábil, financeira, comunicação, patrimônio, operações… todas elas estão sendo avaliadas para que a gente apresente ao presidente o que precisa melhorar e qualificar a gestão.

Santos perdeu do Fluminense e está no Z4 do Brasileirão. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Martins completa destacando que ações precisam ser tomadas com caráter de urgência para que surtam efeito o mais rápido possível no dia a dia do clube. Ele definiu que quer ver o Peixe "competitivo e protagonista" no cenário do futebol nacional.

- Sempre acreditei que um bom modelo de gestão você implementa imediatamente, não espera para tomar as decisões necessárias. Sempre defendi isso. Para que o Santos seja competitivo e protagonista, precisamos tomar as decisões já. Na minha visão, não tem tempo para esperar que daqui um ou dois anos os problemas estarão resolvidos. Você vai gerindo e estabelecendo um plano, evoluindo e buscando alternativas para que o Santos melhore sua gestão - disse.

As declarações aconteceram após falar incisivas de Pedro Martins indicando que o Santos ainda está preso ao passado e vivendo de um "saudosismo", em suas palavras. Ele ressaltou que as escolhas do treinador e dos jogadores não resumem o momento de reconstrução no clube e que o Santos parou no tempo.