CEO do Santos explica importância de Neymar para a reconstrução do clube

O CEO do Santos, Pedro Martins, falou sobre a importância de Neymar no processo de reconstrução do clube durante entrevista coletiva nesta terça-feira (15), na Vila Belmiro. Ele ainda avaliou o desempenho do Peixe no retorno à elite do futebol e comentou a saída do técnico Pedro Caixinha.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

-O Neymar foi fundamental neste processo de reconstrução da credibilidade do clube. Ele tem sido importante na aceleração desse processo de melhoria de infraestrutura, das mudanças que desejamos fazer, na busca de parceiros comerciais. A chegada dele tem um impacto enorme fora de campo para que a gente consiga acelerar esse processo. Não acontece mágica. É o esforço gigantesco de muita gente para acelerar etapas do projeto. Dentro do campo, apesar da gente ter tido essa pausa para fortalecê-lo, vejo o Neymar muito feliz com esse projeto que estamos construindo. A felicidade seria maior se estivéssemos ganhando e com 9 pontos. Dentro de tudo o que foi planejado e colocado, eu não tenho dúvida de que a chegada dele ajudou, mas isso não quer dizer que não podemos deixar de confrontar com a realidade atual. O clube tem uma receita que não é condizente com a importância histórica e está distante dos principais times do país. Quando falo sobre isso, é o Neymar e seu staff todo. Tem sido produtiva e importante - concluiu o CEO.

CEO do Santos, Pedro Martins, afirmou que o clube não tem um treinador definido para a continuidade da temporada. (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

Outros pontos da coletiva:

Segundo Pedro Martins, o Santos não tem conversas avançadas com nenhum treinador. Ele agradeceu o técnico Pedro Caixinha e explicou que a demissão dele é 'uma derrota para todos do clube'. Disse ainda que a metodologia de trabalho do português 'quebrou vícios' no CT Rei Pelé.

continua após a publicidade

O Peixe entra em campo nesta quarta-feira (16), contra o Atlético-MG, às 21h30, na Vila Belmiro, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Pedro Martins mostrou pulso firme ao declarar que a instituição precisa mudar o comportamento e não viver de saudosismo. Questionado se César Sampaio, o auxiliar fixo do clube, poderia ser efetivado no cargo, o empresário afirmou que não pretende tomar essa decisão.

continua após a publicidade

-Tanto o César quanto os jogadores sabem que buscamos um treinador. Isso foi deixado bem claro desde o início. Não vamos tomar a decisão de maneira abrupta. Vamos escolher a melhor pessoa para fazer parte do projeto - ressaltou.

➡️‘Saudosismo vai matar o Santos’, diz CEO após saída de Caixinha

➡️ Acompanhe como foi a coletiva na Santos TV