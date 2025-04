Corinthians contrata filho de ex-CEO da patrocinadora máster

O Corinthians contratou Daniel Trajano Carvalho Saturnino Melo, filho de Daniel Trajano, que é diretor executivo da Esportes da Sorte, patrocinadora máster do time.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O atleta teve seu nome registrado no Boletim Informativo Diário (BID). Nascido em 2006, Daniel chega ao Parque São Jorge com vínculo de formação. Ainda não foi informada a sua categoria, mas pela idade, é possível que atue tanto no Sub-20 quanto no Sub-18. Ele teve passagens por times como Naútico e Grêmio.

Daniel Trajano, seu pai, deixou o cargo de CEO da Esportes da Sorte e assumiu o cargo de diretor executivo da patrocinadora. O jogador foi uma das 22 contratações do Corinthians para as categorias de base neste ano.

continua após a publicidade

Casa de apostas é patrocinadora máster do Corinthians

O contrato da casa de apostas com o Timão terá duração de 36 meses e prevê o pagamento de aproximadamente R$ 300 milhões — R$ 100 milhões por temporada, com possibilidade de bonificações por metas.

A empresa chegou para substituir a VaideBet, antiga parceira que rescindiu com o Corinthians após escândalos envolvendo um laranja no pagamento de comissão pelo acordo. A casa de apostas esportivas irá estampar os uniformes das equipes masculina e feminina, além de ativações em placas de publicidade.

continua após a publicidade

A Esportes da Sorte é responsável por bancar R$ 57 milhões dos salários do atacante Memphis Depay. Já o contrato firmado com o Corinthians prevê o pagamento de R$ 309 milhões até o fim de 2027.