Santos deve dobrar valor de sua renda com bilheteria contra o Corinthians

O Corinthians recebe o Santos neste domingo (9) pela semifinal do Campeonato Paulista na Neo Química Arena. Apesar de ser torcida única do mandante, o Santos também será beneficiado pela presença dos corintianos no duelo. Isso porque uma regra da Federação Paulista de Futebol (FPF) prevê a divisão igualitária da renda do jogo. Dessa forma, o Peixe deve embolsar um valor quase duas vezes maior do que a média de renda que a equipe arrecadou no Paulistão até aqui.

A casa corintiana tem capacidade de 48.905 torcedores, mais que o dobro da Vila Belmiro, Consequentemente, a arrecadação por jogo do Timão também é consideravelmente superior. Entre os oito jogos que fez em seu mando em 2025, o Corinthians tem média de renda próxima de R$ 2,6 milhões por partida. No total, a equipe já fez R$ 21,1 milhões com ingressos.

Corinthians tenta recuperar jogadores para o clássico contra o Santos pela semi do Paulistão. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

No cenário do Santos, a equipe da baixada somou pouco mais de R$ 4 milhões em seis partidas do time neste ano, o que representa R$ 666 mil de arrecadação por partida. O valor repassado ao time da bilheteria neste domingo corresponde a quase duas rendas totais de eu estádio, na média.

Com a regra aplicada pela FPF, o Peixe fica com 50% da arrecadação da bilheteria da Neo Química Arena. Levando em consideração os valores médios de renda dos dois estádios, a cifra que o alvinegro praiano deve levar para casa é algo como R$ 1.319.174,72 milhão. Se dobrar o valor médio da bilheteria da Vila Belmiro o número chega em R$ 1.333.907 milhão

As razões para a disparidade financeira nesta arrecadação são os tamanhos dos estádios, com vantagem para o Corinthians, e o ticket médio aplicado por cada um dos times. Considerando a média de público e a média de renda, o Timão tem um ticket médio de R$ 60,40 reais, enquanto o valor médio das entradas na Vila Belmiro são de R$ 49,90.

Vale ressaltar que os ingressos para os jogos do Santos saltaram de preço consideravelmente desde a chegada de Neymar. O aumento do valor nas entradas gerou revolta de parte dos torcedores, que viram setores chegando a custar

Média de público

Com capacidade total de pouco mais de 16 mil lugares, a frequência média na Vila é de pouco mais de 81% de número. Do outro lado, o Corinthians também mantém uma média de torcida e de ocupação relevante. O clube mantém a frequência de pouco mais de 43.300 pessoas a cada partida, enquanto a ocupação da Neo Química Arena é de 89%.

No total, o Corinthians levou quase 350 mil pessoas em sua casa nos jogos até aqui, enquanto o Santos teve 80 mil pessoas frequentando a Vila. O maior público do ano entre os dois foi justamente o duelo das equipes na fase de grupos, quando o Timão venceu por 2 x 1 numa partida bastante movimentada.

A partida também marcou o recorde de público da arena em jogos oficiais do alvinegro desde a sua inauguração. Antes, a maior bilheteria havia sido no primeiro jogo da semifinal da Copa Do Brasil, contra o São Paulo, em 2023.

Veja os maiores públicos do Corinthians na temporada

Corinthians x Santos – 47.695 pagantes Corinthians x Guarani – 44.506 pagantes Corinthians x Universidad Central – 44.643 pagantes Corinthians x Mirassol – 44.069 pagantes Corinthians x Noroeste – 42.897 pagantes Corinthians x Velo Clube – 42.183 pagantes Corinthians x São Bernardo – 42.064 pagantes Corinthians x Água Santa – 41.352 pagantes

Veja os maiores públicos do Santos na temporada