Torcida Jovem do Santos protesta contra o preço dos ingressos

A principal organizada do Santos, a Torcida Jovem, protestou neste domingo (02) contra o alto preço dos ingressos do jogo do Peixe, na Vila Belmiro.

Uma faixa com a frase "Não existe alçapão sem ingresso popular" foi estendida durante a vitória por 2 a 0 do Alvinegro diante do Red Bull Bragantino, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

Para esta partida, o brilhete mais barato custou R$300,00 a inteira para as arquibancadas. As cativas foram comercializadas por R$350,00. Os valores são referentes ao pacote do 'Santos Mais Popular', um plano gratuito, sem prioridade de compra online, disponível no site do Sócio Rei.

Para as categorias Gold e Silver, as entradas variaram entre R$37,50 e R$168,75.

Torcida Jovem protesta durante jogo do Santos com a faixa "Não existe alçapão sem ingresso popular" (Foto: Juliana Yamaoka)

Relembre a reformulação do Sócio Rei:

A partir do duelo contra o Bragantino, o Santos adotou o sistema de rating. Ou seja, uma prioridade de compra para quem frequenta mais a Vila Belmiro independente da categoria do plano. A conquista das 'estrelas' ocorre com base na presença nos últimos cinco jogos.

Com quase 76 mil associados, o Peixe apresentou no mês passado uma reformulação do programa, que gerou crítica entre a torcida santista por causa do alto custo e quase nenhuma alteração na quantidade de benefícios.

A categoria mais baixa, o plano Silver, adotou o valor de R$40,00 para os homens e R$20,00 para as mulheres. O Gold, a segunda categoria, teve o valor reajustado de R$80,00 para homens e R$40,00 para as mulheres. Ambos com apenas 50% e 75% de desconto nos ingressos, respectivamente.

Até então, o Black era o plano mais caro. Agora, é apenas a categoria 3 com o custo de R$160,00 para os homens e R$80,00 para as mulheres. Mas, permanece com 100% de desconto nas entradas assim como os novos planos: Diamond e Santos World.

O primeiro com o custo de R$320,00 para homens e R$160,00 para as mulheres e o segundo com direito a quatro ingressos gratuitos por ano. No Santos World, o preços variam entre R$160,00 para os homens e R$80,00 para as mulheres.

Em todas as categorias, os associados com mais de três anos de participação no quadro podem votar na eleição presidencial do clube.