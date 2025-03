Corinthians x Santos: onde assistir, horário e prováveis escalações da semifinal do Paulista

O Corinthians recebe o Santos na Neo Química Arena neste domingo (9) pela semifinal do Campeonato Paulista 2025. A bola rola às 18h30 (horário de Brasília) e terá transmissão ao vivo da Record (Canal de TV aberta), da TNT (Canal de TV fechado), da CazéTV (Toutube) e do MAX, Nosso Futebol, UOL Play e Zapping ( serviços de streaming).

A última vez que as equipes se enfrentaram foi no dia 12 de Fevereiro, também em Itaquera, pela nona rodada da fase de grupos do estadual. O Timão venceu o clássico por 2 a 1 com direito a dois gols de Yuri Alberto, enquanto Guilherme, artilheiro do estadual, descontou para a equipe da Baixada Santista.

Entre os desfalques do Corinthians, Raniele e Igor Coronado seguem no departamento médico e a única contratação do clube na temporada, Angileri, fica à disposição.

O Santos, por sua vez, bateu o Bragantino nas quartas de final e deve repetir a escalação que derrotou o Massa Bruta. Embora Aderlan, Hyan e Souza, a princípio, sejam considerados baixas por conta de lesão.

Corinthians tenta recuperar jogadores para o clássico contra o Santos pela semi do Paulistão. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Confira as informações do jogo entre Corinthians e Santos pelo Campeonato Paulista

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X SANTOS

SEMIFINAL - CAMPEONATO PAULISTA

📆 Data e horário: domingo, 9 de março de 2025, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo;

📺 Onde assistir: Record (Canal de TV aberta), da TNT (Canal de TV fechado), da CazéTV (Toutube) e do MAX, Nosso Futebol, UOL Play e Zapping ( serviços de streaming).

🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Martínez, Carrillo, Bidon e Garro; Yuri Alberto e Memphis Depay.

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar; Soteldo, Tiquinho Soares e Guilherme.