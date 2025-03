Campeão pelo Corinthians relembra final contra Santos de Neymar e faz alerta

O Corinthians enfrenta o Santos neste domingo (9), às 18h30 (de Brasília), valendo uma vaga na semifinal do Paulistão. Há 16 anos, o Timão também viveu uma decisão contra Neymar, na época um garoto de 17 anos, e contou com o brilho de André Santos para sair com o troféu.

Em entrevista ao Lance!, o ex-jogador do Corinthians relembra o título invicto do Paulistão de 2009, conquistado sobre o Santos, conta sobre os bastidores da decisão e palpita sobre a decisão deste domingo (9).

Busca por protagonismo

Timão e Peixe fizeram a final do Paulistão de 2009. O Corinthians vinha de uma temporada na Série B, mas em grande estilo, retornou à elite do futebol nacional com um reforço de peso: Ronaldo. Comandado por Mano Menezes, o time tinha uma base de jogadores que fizeram história pelo clube como Elias, Chicão, e o lateral-esquerdo André Santos.

— A Corinthians vinha em uma ascensão muito grande, né? É claro que depois do descenso foi muito triste para a instituição, para os torcedores, mas eu acho que conseguimos construir uma família, arrumar um pouco a casa. E o Corinthians, é claro que mesmo com toda a estrutura, toda a visibilidade que tem a Série B, a Corinthians precisava voltar a ganhar um título de expressão — conta André Santos em entrevista ao Lance!.

André Santos em ação pelo Corinthians (Foto: Daniel Augusto Jr./Ag.Corinthians)

Decisão contra o Neymar

Assim como nesta temporada, as semifinais do Paulistão foram decididas em clássicos. O Corinthians superou o São Paulo com vitórias por 2 a 1 no Pacaembu e 2 a 0 no Morumbi, com direito a um golaço de Ronaldo. Já o Santos eliminou o Palmeiras após vencer os dois jogos por 2 a 1. André Santos relembra a importância das partidas e o desafio de enfrentar Neymar, que na época tinha 17 anos, mas já era considerado uma promessa do futebol brasileiro.

continua após a publicidade

— Eu acho que clássicos são sempre grandes jogos, né? Para o torcedor, para o atleta que está defendendo a instituição. Então, eram sempre jogos para você se destacar, contra o Santos, uma final, era um jogo incrível. Neymar era um garoto que estava crescendo, mas tinha muita qualidade, e nós sabíamos que, de alguma forma, tentaríamos intimidá-lo um pouco pela nossa experiência como atletas, por termos jogadores mais velhos. Então, acho que esse foi um fato. Já que a gente pudesse neutralizá-lo de alguma forma. Tanto é que o Cristian marcou muito bem.

O Neymar era um menino que estava despontando, tinha muita qualidade. Eu acho que não estava nem no melhor momento dele. Pelo contrário, ele estava renascendo e nascendo. Uma grande estrela. Mas nós, jogadores, sabíamos o que queríamos. E, em clássico, naquele momento, a gente jogava para ganhar, porque se tratava, assim, de um título — conta o jogador.

Foi a primeira final de Neymar com a camisa do Santos (Foto: Daniel Augusto Jr./Ag.Corinthians)

Show e conquista invicta

O Timão venceu a primeira partida da final por 3 a 1 na Vila Belmiro, com uma grande atuação de Ronaldo. Chicão abriu o placar para o Corinthians, e o Fenômeno marcou duas vezes, incluindo um golaço por cobertura sobre Fábio Costa, fechando o placar. Triguinho descontou para o Peixe.

— Claro que foi um show à parte do Ronaldo. Ronaldo é chamado de presidente, né? Então, o presidente, aquele dia, estava predestinado, com todo o talento, com toda a qualidade, e não dá para se duvidar de nada do Ronaldo naquele momento, porque é um cara que mudou a história do país, é um cara que foi bola de ouro, é um cara chamado de fenômeno pelo mundo inteiro. Então, naquele dia, ele estava muito concentrado, e nós, jogadores, sempre conseguíamos ajudá-lo para que ele pudesse sobressair sempre. E depois, no vestiário, aquelas brincadeiras, risadas: "Eu já sabia", "foi fácil". Falamos do gol de cavada, sobre o domínio da bola no primeiro gol, aquelas resenhas de vestiário que sempre tem — disse André Santos.

Ronaldo marcou dois gols contra o Santos na Vila Belmiro (Foto: Daniel Augusto Jr./Ag.Corinthians)

Gol decisivo

Com a vantagem, o Timão só precisava do empate para conquistar o Paulistão e buscava a conquista invicta do torneio. Em um Pacaembu lotado, Kleber Pereira, de pênalti, abriu o placar para o Peixe. Cinco minutos depois, Dentinho passou para André Santos na área, que finalizou de primeira e empatou a partida. O jogo terminou empatado, garantindo o título ao Corinthians.

— Então, aquele momento era um momento muito marcante para o Corinthians. Nós estávamos perdendo para o Santos de 1 a 0 e sabíamos que não podíamos perder o jogo, porque sairíamos da competição com o título e invictos, né? Era um momento muito importante. Eu acho que o meu gol ficou na história marcada do clube, na minha carreira. Você jogar num grande clube, numa grande instituição como é o Corinthians, para milhares de torcedores que te apoiam, torcem por você, admiram o seu trabalho, é muito bacana. Então, aquele momento para mim foi um momento mágico, quando eu pude realmente fazer o gol, comemorar com o nosso torcedor e acabar ganhando o título. E, querendo ou não, aquele gol fez com que nos desse o título e fez com que nós ganhássemos esse título invictos. Então, acho que essa lembrança vai ser marcada para o resto da minha vida.

Momento em que André Santos finaliza para empatar o clássico (Foto: Daniel Augusto Jr./Ag.Corinthians)

Experiência e alerta

André Santos atuou pelo Corinthians entre 2008 e 2009, quando se transferiu ao Fenerbahçe, da Turquia, na janela do meio de ano. O jogador soma 98 partidas pelo Timão com 24 gols marcados. O lateral-esquerdo conquistou três títulos em sua passagem: Série B (2008), Paulistão (2009) e Copa do Brasil (2009).

Para a semifinal, André Santos aposta no Corinthians, relembrou a vitória por 2 a 1 do Timão na primeira fase do Paulistão, mas destacou que o clube precisa ter cuidado com Neymar.

— É claro que para mim o favorito vai ser o Corinthians sempre. O Corinthians já jogou contra o Santos, fez um jogo muito bom. Espero que o Corinthians repita nesse momento. E claro, o fator desequilibrador vai ser o Neymar, ele é um grande jogador. Ele vai desequilibrar sempre em qualquer clube do mundo e contra qualquer time do mundo. O Neymar é um cara que tipo precisa sempre estar um, dois, até três pessoas ali perto, próximo dele, porque ele já mostrou isso. Então tem que saber que, de fato, é um atleta que tem que ser muito bem supervisionado por todos, o jogo todo, com muita intensidade. Foi assim que aconteceu o primeiro jogo, ele foi muito bem marcado. Tanto é que o gol do Corinthians saiu também numa bola que eles recuperaram em cima dele. Então acho que tem que ser a mesma estratégia para que o Corinthians possa sair vencedor.