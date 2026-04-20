Santos x Coritiba – Palpites, análise e odds (22/04)

Santos e Coritiba se enfrentam nesta quarta-feira, 22 de abril de 2026, na Vila Belmiro, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil 2026. Trata-se da estreia de ambos na competição, já que o novo formato reserva os clubes da Série A apenas para esta etapa. A partida de volta será em 13 de maio, no Couto Pereira, em Curitiba, e quem avançar no placar agregado garante vaga nas oitavas de final.

O Santos chega pressionado pelo desempenho no Brasileirão, onde ocupa a 15ª colocação com 13 pontos e vem de derrota por 3 x 2 para o Fluminense. Já o Coritiba vive momento mais positivo: aparece na sétima posição com 19 pontos após vencer o Atlético Mineiro por 2 x 0. Os palpites para o confronto passam pelo retorno de Cuca ao banco, pela fase artilheira de Breno Lopes e pelo histórico favorável do Peixe como mandante.

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Análise da partida

Os dados indicam momentos distintos entre as equipes. O Santos atua pela quarta vez consecutiva na Vila Belmiro, sequência planejada para afastar o time da zona de rebaixamento e estabilizar o ambiente interno. Ainda assim, o desempenho recente em casa é irregular: vitória sobre o Atlético-MG, empate com o Recoleta pela Sul-Americana e derrota para o Fluminense.

A análise do elenco santista revela um time com produção ofensiva razoável, mas vulnerável defensivamente. Foram quatro gols marcados e cinco sofridos nos últimos quatro jogos em todas as competições. A instabilidade defensiva ficou evidente na derrota para o Fluminense, quando a equipe sofreu três gols após ter ficado à frente no placar duas vezes.

Com Neymar em campo, o Santos mantém alto poder de criação. O camisa 10 participou diretamente de gols (marcando ou assistindo) em 83% das partidas que disputou em 2026, sendo o principal diferencial técnico da equipe. Ainda assim, o equilíbrio coletivo segue como ponto de atenção.

O Coritiba, por outro lado, apresenta uma campanha consistente para um time recém-promovido. A vitória sobre o Atlético-MG, com gols de Breno Lopes e Pedro Rocha, encerrou uma sequência de quatro jogos sem vencer e reafirmou o modelo de Fernando Seabra, baseado em organização defensiva, eficiência nas bolas paradas e transições rápidas.

Como visitante, o Coxa tem desempenho de destaque no Brasileirão 2026. São 11 pontos conquistados em seis jogos, com aproveitamento de 61%, além do melhor ataque fora de casa da competição, com dez gols marcados. Esse rendimento reforça a capacidade da equipe de competir mesmo longe de Curitiba.

A lógica do mata-mata aumenta a pressão sobre o Santos. Jogando em casa, o Peixe precisa construir vantagem antes da partida de volta, já que o empate no agregado leva a decisão para os pênaltis. A Copa do Brasil ganhou peso estratégico no clube após a eliminação precoce para o CRB em 2025, e o objetivo é voltar a disputar o título, algo que não acontece desde a conquista de 2010.

Outros palpites para Santos x Coritiba

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Confrontos diretos

O histórico geral é amplamente favorável ao Santos. Em 52 confrontos oficiais, o clube paulista soma 30 vitórias, contra 13 do Coritiba, além de nove empates. Na Vila Belmiro, o domínio é ainda mais evidente, com 18 triunfos santistas, quatro empates e apenas duas vitórias do Coxa em 24 partidas.

O encontro mais recente ocorreu na Série B de 2024, quando o Santos venceu por 2 x 0 no Couto Pereira, resultado que garantiu o acesso à Série A. No primeiro turno daquela edição, o Peixe já havia goleado por 4 x 0 na Vila Belmiro. A memória do mata-mata também pesa, já que, na Copa do Brasil de 2022, o Coritiba venceu a ida por 1 x 0, mas o Santos reagiu com um 3 x 0 em casa e avançou às oitavas de final.

Notícias de Santos x Coritiba

Santos

Cuca retorna ao banco do Santos após cumprir suspensão no Brasileirão. O treinador havia sido expulso na vitória sobre o Atlético Mineiro, em 11 de abril, e ficou fora do duelo contra o Fluminense, quando o auxiliar Cuquinha comandou a equipe. Como a punição se restringia à Série A, ele estará normalmente à frente do time na Copa do Brasil. Curiosamente, Cuca nasceu em Curitiba e já comandou o Coritiba em 2005.

O treinador, porém, lida com limitações no elenco. O lateral-direito Mayke segue fora, o lateral-esquerdo Vinícius Lira trata lesão no ligamento cruzado, e Gabriel Menino se recupera de problema muscular na coxa. Em contrapartida, Escobar retorna após suspensão e reassume a lateral esquerda.

Há também questões disciplinares no elenco santista. Igor Vinícius, Gustavo Henrique e Gabigol estão suspensos para o próximo jogo do Brasileirão, contra o Bahia, mas estão liberados para atuar na Copa do Brasil. Neymar chega em boa fase, após assistência recente, e deve começar jogando, conforme planejamento divulgado.

Escalação provável do Santos (4-2-3-1): Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Gonzalo Escobar; Willian Arão e Gustavo Henrique; Álvaro Barreal, Gabriel Bontempo e Neymar Júnior; Gabriel Barbosa. Técnico: Cuca.

Coritiba

No Coritiba, Fernando Seabra não poderá contar com Renato Marques apenas no Brasileirão, já que a suspensão não se aplica à Copa do Brasil. Por outro lado, Keno, Rodrigo Rodrigues e o goleiro Pedro Morisco seguem no departamento médico, mantendo Pedro Rangel como titular no gol.

Em grande fase, Breno Lopes é o principal destaque ofensivo do Coxa. Contratado junto ao Fortaleza por cerca de R$ 15 milhões, tornou-se o artilheiro da equipe no Brasileirão, com cinco gols. Ao lado de Pedro Rocha, forma a principal dupla ofensiva do time e concentra boa parte da produção ofensiva no modelo de Seabra.

Escalação provável do Coritiba (4-3-3): Pedro Rangel; Tinga, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Sebastián Gómez, Vini Paulista e Josué; Lucas Ronier, Pedro Rocha e Breno Lopes. Técnico: Fernando Seabra.

Destaques individuais de Santos x Coritiba

Jogador destaque · Santos Neymar Júnior 3 Gols na Série A 2026 — criador principal do sistema de Cuca 3 Assistências na Série A — última para Gabigol contra o Fluminense 7,89 Média FotMob em 2026 — a melhor do elenco santista 83% Participação em gols do Santos nos jogos em que esteve em campo Jogador destaque · Coritiba Breno Lopes 5 Gols na Série A 2026 — artilheiro isolado do Coxa na competição R$ 15 milhões Contratação mais cara da história do clube, veio do Fortaleza 8 Gols combinados com Pedro Rocha na dupla ofensiva do Coritiba 2 Gols nos dois últimos jogos, contra Botafogo e Atlético-MG

Os Técnicos

Cuca vive sua quarta passagem pelo Santos. Nascido em Curitiba, o treinador de 62 anos foi anunciado em 19 de março de 2026 para substituir Juan Pablo Vojvoda após a sétima rodada do Brasileirão. Em seis partidas, soma duas vitórias, dois empates e duas derrotas, ainda em busca de maior consistência. A

bagagem pesa a favor: Cuca é um dos poucos técnicos brasileiros a conquistar a tríplice coroa nacional ( Copa Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil) por um mesmo clube, feito alcançado com o Atlético Mineiro em 2021, além do título continental de 2013. A principal questão é se essa experiência será suficiente para reorganizar um elenco que ainda apresenta fragilidades defensivas e oscilações emocionais.

Do outro lado, Fernando Seabra representa uma geração mais recente de treinadores brasileiros. Formado em Educação Física pela USP, o paulista de 48 anos tem como referência o trabalho de Jürgen Klopp, especialmente no uso de pressão por zonas e transições rápidas.

Antes de assumir o Coritiba em dezembro de 2025, acumulou passagens por Red Bull Bragantino e Cruzeiro, levando este último até a semifinal da Copa Sul-Americana de 2024. Em Curitiba, seu trabalho tem sido elogiado pela organização tática e pela capacidade de potencializar um elenco limitado, mantendo competitividade mesmo diante de adversários mais fortes.

Análise Tática

O Santos deve retomar o 4-2-3-1 característico de Cuca. A criação passa majoritariamente pelos pés de Neymar, que flutua entre os corredores e o centro com liberdade para atacar a última linha. Gabriel Bontempo atua como meia infiltrado, enquanto Barreal e Moisés (ou Rony) ocupam as pontas. Willian Arão e Gustavo Henrique formam a dupla de contenção, e Gabigol aparece como referência no comando de ataque.

O principal problema está nos espaços deixados às costas de Neymar. Quando o camisa 10 avança, o meio-campo perde compactação e fica vulnerável a contra-ataques, especialmente pelo lado esquerdo, onde Escobar costuma apoiar. Essa fragilidade ficou evidente contra o Fluminense, quando o Santos sofreu três gols em transições pelas pontas, mesmo tendo aberto o placar duas vezes.

O Coritiba entra em campo com uma proposta bem definida. No 4-3-3 de Fernando Seabra, a equipe se organiza em bloco médio, aceita ter menos posse e transforma recuperações em ataques rápidos. A saída costuma ser direta, buscando Pedro Rocha como referência, com Breno Lopes e Lucas Ronier atacando por dentro. Os números reforçam a eficiência: em apenas uma das dez primeiras rodadas da Série A o time teve mais posse que o adversário, ainda assim sustentando uma das campanhas mais consistentes entre os recém promovidos.

Josué é o cérebro da equipe. O meia português lidera o time em assistências e é responsável por todas as bolas paradas, fundamento em que o Coritiba tem sido especialmente perigoso. Contra um Santos vulnerável pelo alto, esse pode ser um fator decisivo.

O duelo tático mais interessante está no choque entre a pressão por zonas do Coritiba e a construção vertical do Santos. Se o Coxa conseguir encaixar a marcação sobre Gustavo Henrique e Willian Arão, o Peixe tende a acelerar por dentro em busca de Neymar, explorando triangulações com Bontempo e Barreal. Por outro lado, o time paranaense pode explorar o setor defensivo em que Carlos Augusto atua improvisado, usando a velocidade de Lucas Ronier e a presença de Pedro Rocha na área para gerar superioridade.

Prognóstico de placar exato para Santos x Coritiba

🎯 Previsão de Placar Santos 2 x 1 Coritiba O Santos joga em casa, conta com o apoio da torcida e precisa construir vantagem antes do jogo de volta no Couto Pereira. Com Neymar em fase decisiva e Gabigol como referência ofensiva, a equipe de Cuca tem qualidade para controlar a posse e criar as principais oportunidades, mesmo ainda apresentando fragilidades defensivas. O Coritiba chega embalado pela vitória sobre o Atlético-MG e mantém bom desempenho como visitante, com 61% de aproveitamento na Série A. O modelo agressivo de Fernando Seabra potencializa os contra-ataques, mas também expõe espaços na recomposição. Breno Lopes e Pedro Rocha vivem bom momento e podem explorar a defesa santista, que tem mostrado vulnerabilidade. A tendência é de um jogo com gols para os dois lados, mas com o Peixe mais eficiente e levando vantagem para a partida de volta. Em 24 jogos na Vila Belmiro, o Santos venceu 18 vezes diante do Coritiba, com apenas duas derrotas no recorte histórico

diante do Coritiba, com apenas duas derrotas no recorte histórico Neymar participou de gols em 83% das partidas que disputou em 2026 e chega embalado após assistência para Gabigol no último domingo

que disputou em 2026 e chega embalado após assistência para Gabigol no último domingo O Santos sofreu gols em cinco dos últimos seis jogos em todas as competições, sinal claro da fragilidade defensiva recente

em todas as competições, sinal claro da fragilidade defensiva recente O Coritiba tem o melhor ataque fora de casa da Série A, com dez gols em seis jogos como visitante com aproveitamento de 61%

da Série A, com dez gols em seis jogos como visitante com aproveitamento de 61% Breno Lopes marcou nos dois últimos jogos que disputou, contra Botafogo e Atlético-MG, e lidera o Coxa na competição

Resumo dos palpites do Lance para Santos x Coritiba