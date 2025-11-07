Santos acerta com novo patrocinador e contrato vai até 2026

O Santos fechou acordo de patrocínio com a Vitória Cup, torneio de pré-temporada que já havia fechado acordo com o Botafogo, por exemplo. A logomarca passa a ser estampada no calção do time profissional masculino até o fim do ano que vem. A estreia foi no clássico contra o Palmeiras, na última quinta-feira (6), no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

Pelo contrato, além da presença da marca no uniforme, estão previstas ativações conjuntas entre as partes, incluindo ações de marketing e produção de conteúdos digitais ao longo do período da parceria. A equipe do Santos também participará de partidas do torneio organizado pela patrocinadora.

- O Santos disputou um amistoso da Vitória Cup em julho deste ano. Agora, o patrocínio mostra a força e a importância que o clube deixou na competição. É o fortalecimento do mercado para as duas partes, como fonte de receita e agregação de valor - afirmou o presidente do clube, Marcelo Teixeira.

Para a apoiadora, a entrada do clube paulista amplia o alcance no futebol brasileiro.

- A presença do Santos, um dos clubes mais históricos do país, reforça a credibilidade da Vitória Cup. Essa parceria vai proporcionar experiências únicas aos torcedores e contribuir para o crescimento do torneio nos próximos anos - finalizou Vinicius Domingues, CEO da empresa.

Com retorno de Neymar, Santos divulga relacionados para enfrentar o Flamengo

O Santos divulgou a lista de relacionados para o confronto contra o Flamengo, neste domingo (9), às 18h30, pelo Campeonato Brasileiro. A principal novidade é o retorno do atacante Neymar Jr.

O camisa 10 se recuperou de uma lesão na coxa direita e voltou a jogar no último sábado (1º), no empate por 1 a 1 contra o Fortaleza, na Vila Belmiro. Apesar da importância do jogo para a briga contra o rebaixamento, Neymar ficou fora do clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque, devido ao gramado sintético.