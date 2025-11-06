Piloto da Red Bull na F1 usará capacete comemorativo no GP do Brasil; veja detalhes
Parceria ainda vai durar por pelo menos duas corridas
Yuki Tsunoda, piloto japonês da Red Bull na Fórmula 1, usará um capacete personalizado em parceria com a Crunchyroll, streaming de animes. O jovem é o único piloto asiático no grid da categoria atualmente. Além da corrida de São Paulo, o item também será usado nas corridas do Catar e Abu Dhabi.
Fã de animes desde que era criança, o jovem piloto não escondeu a felicidade ao falar sobre o acordo comercial com a marca de streaming do Japão.
- O anime sempre fez parte da minha vida, então me unir à Crunchyroll parece algo natural -
disse Tsunoda sobre a parceria. - Ainda assisto a muitas séries como One Piece e Naruto, e
elas me lembram por que gosto tanto de anime. Grandes histórias, personagens fortes e
muita emoção. Ter o logo da Crunchyroll no meu capacete é algo muito especial, como se
duas grandes partes da minha vida se unissem. Compartilhar esse sentimento com fãs ao
redor do mundo, por meio das corridas e do anime, é realmente empolgante - completou o piloto.
Tsunoda fala sobre os fãs brasileiros
Em entrevista ao perfil da Crunchyroll no Brasil, Tsunoda destacou que os fãs do Brasil possuem uma energia muito boa e positiva.
- Também acho que é muito pelo Ayrton Senna. Quando você dá uma volta na pista, vê aquela imagem do Senna, no meio do autódromo. É muito legal. Acho que os brasileiros amam muito os esportes em geral, a energia deles torcendo e vibrando por você é muito especial - afirmou Tsunoda.
Também perguntado sobre os momentos em que ele escolhe para assistir a animes, o piloto respondeu que prefere vê-los quando está nervoso ou frustrado. Tsunoda disse que as séries o motivam e o ajudam a se concentrar.
