O Atlético-MG fechou uma parceria com o Colégio M2. A parceria com a rede de ensino prevê a concessão de 120 bolsas de estudo para atletas das categorias de base e alunos de escolinhas, em unidade localizada em Vespasiano (MG). Em contrapartida, a logomarca da instituição será exposta nas mangas dos uniformes de jogo das categorias de base do clube.

O acordo tem duração inicial até o fim de 2026 e beneficiará crianças e adolescentes de 8 a 17 anos, conforme informado pelo clube. Mais de 300 atletas da faixa etária citada estão aptos a serem contemplados pelo programa, e os critérios de seleção incluem desempenho técnico, perfil educacional, alinhamento com as famílias e histórico escolar.

Para o gerente-geral da base do Atlético-MG, Luiz Carlos de Azevedo, a parceria tem impacto além do esportivo. Ele detalhou.

- Desde a minha chegada, há sete meses, nas reuniões que eu tive com a diretoria do Atlético-MG, sempre foi deixado claro a preocupação em formar o atleta e o ser humano. Tivemos a felicidade de conhecer bem a fundo o Colégio M2, na figura do professor Emiro (fundador da instituição) e seus diretores - afirmou Azevedo, e completar:

- Vimos de perto a excelência na formação. É um passo fundamental e uma conquista tão grande quanto os títulos que tivemos recentemente. Temos plena convicção de que isso será muito importante na formação dos nossos jovens atletas.

O fundador do Colégio M2, Emiro Barbini, ressaltou o valor da colaboração entre a instituição de ensino e o clube.

- Um momento mágico, porque um clube como o Atlético se preocupar com seus atletas, em formar princípios e valores para que eles, cada vez mais, tenham sucesso… É um orgulho participar dessa situação através do colégio M2. Faremos de tudo para que essa parceria atinja todo seu potencial, no sentido de ser duradoura e que os atletas que iremos acolher tenham muito sucesso no futuro - destacou.

