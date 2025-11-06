PSG e Liverpool acertam com o mesmo patrocinador; saiba qual

A mesma empresa. Dois dos principais clubes de futebol do mundo. A empresa de eletrodomésticos Haier acertou patrocínio global com o Paris Saint-Germain (PSG) e com o Liverpool. Os acordos são plurianuais - no caso francês, detalhado para durar três anos - e vão levar pontos de ativação para o Parque dos Príncipes e para Anfield. Os respectivos estádios das equipes.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Pelos contratos, a empresa fará ações também em plataformas digitais e pontos de venda, além de oferecer experiências para torcedores. No anúncio, Haishan Liang, vice-presidente do Conselho de Administração e presidente do Haier Group, afirmou:

- Estamos entusiasmados em elevar nossa estratégia de marketing esportivo ao fazer parceria com Liverpool e PSG. As buscas incansáveis pela excelência e pelo espírito de inovação ressoam profundamente com o DNA empreendedor da Haier e nosso compromisso em construir uma marca verdadeiramente global - destacou o dirigente.

continua após a publicidade

O Liverpool já foi patrocinado pela Candy, empresa do mesmo ramo e que, atualmente, pertence à parceira recém-anunciada. O diretor comercial do clube inglês, Ben Latty, celebrou a parceria.

- Como fornecedora líder de eletrodomésticos, a Haier construiu uma reputação de qualidade e uma presença forte em mercados ao redor do mundo. Esse alcance global está alinhado com a escala da base de torcedores global do Liverpool, e estamos animados para ver essa parceria ganhar vida e ansiosos para trabalhar juntos - garantiu.

continua após a publicidade

O PSG também ressaltou o caráter internacional da colaboração. Richard Heaselgrave, diretor de receitas do clube francês, também celebrou:

- Essa parceria é uma oportunidade única de aproximar ainda mais o clube de nossos torcedores ao redor do mundo, tanto no estádio quanto em casa.

A empresa já vem se destacando no mercado no apoio a diferentes clubes e entidades esportivas. Alguns exemplos são torneios de tênis e a LaLiga.