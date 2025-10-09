O Botafogo anunciou nesta quinta-feira (9) o patrocínio da Vitória Cup, válido até o fim de 2026. A marca estará estampada na barra inferior traseira do calção alvinegro e fará a estreia no próximo confronto do Glorioso, contra o Flamengo, na próxima quarta-feira (15). A partida no Nilton Santos é válida pela 28ª rodada do Brasileirão.

continua após a publicidade

➡️Lesão de jogador na Data Fifa revolta torcedores do Botafogo: ‘Grande chance’

Diretor Comercial do Botafogo, Marcelo Furtado comentou a nova parceria.

— O patrocínio da Vitória Cup tem como objetivo fortalecer ativamente o Botafogo e contribuir para o desenvolvimento do futebol brasileiro, por meio de um novo campeonato que já demonstrou grande sucesso em sua primeira realização durante o Mundial de cCubes. A marca Vitória Cup pestará presente nos calções do uniforme oficial, promovendo uma competição promissora, com potencial de crescimento contínuo a cada edição.

O CEO da Vitória Cup, Vinícius Domingues, também celebrou o acordo.

— Estou muito feliz em fechar essa parceria com o Botafogo, o clube é um ativo de visibilidade muito grande e é isso que a Vitória Cup busca, queremos que o mercado conheça a nossa marca e se associar com um clube que vem se destacando dentro e fora de campo nos últimos anos, é motivo de orgulho.

continua após a publicidade

A Vitória Cup é uma empresa especializada em organizar torneios amistosos de pré e intertemporada. Na última edição, durante a pausa para o Mundial de Clubes, Santos e Cruzeiro participaram do torneio. A inclusão do Botafogo em uma próxima edição, contudo, não foi oficializada.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo