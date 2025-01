Palmeiras lança pacotes de viagem para o Mundial com valores que chegam a R$ 90 mil

O Palmeiras lançou nesta quarta-feira (15) pacotes de viagem para os torcedores que quiserem acompanhar os jogos do clube no Mundial de Clubes da Fifa, que acontecerá nos Estado Unidos entre os meses de junho e julho.

continua após a publicidade

➡️Brasileirão 2025 pode ter 90% dos times com bets como patrocinador máster; entenda

Os pacotes disponíveis na Palmeiras Viagens, agência que o clube criou para ajudar os torcedores a acompanharem os jogos do time fora de casa, oferece pacotes com direito a passagem aérea, hospedagem e traslados. No entanto, os ingressos para as partidas não estão inclusos, porque precisam ser adquiridos diretamente no site Fifa.

Todos os pacotes contam com traslados para os jogos, seguro viagem, acompanhamento de guia e podem ser parcelados em até 6x sem juros no cartão de crédito. Os valores variam de acordo com os recursos contidos em cada pacote. O mais simples, por exemplo, é o pacote turístico, que leva o torcedor para ver a partida entre Palmeiras e Inter Miami. Nele estão inclusos três noites de hospedagem em quarto duplo a ser compartilhado, café da manhã, traslado hotel/estádio, seguro viagem e concierge por R$ 7 mil.

continua após a publicidade

Troféu do Mundial de Clubes (Foto: Divulgação/Fifa)

Já o mais caro faz parte da linha premium. O chamado Pacote Completo Premium leva o torcedor para ver os três jogos do Palmeiras na fase de grupos da competição. Ele dá direito à passagem aérea ida e volta em classe econômica, traslado hotel/aeroporto, 11 noites de hospedagem em quarto individual premium com café da manhã, Rooftop Experience & Outlet com traslados, traslado hotel estadio, seguro de viagem e concierge. Tudo isso por pouco mais de R$ 90 mil.

Vale lembrar que os pacotes contam apenas com o período que abrange os jogos da fase de grupos do Mundial.

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Valor do ingresso também pode pesar no bolso

Como o Lance! Biz já mostrou, os ingressos para as partidas da competição já estão a venda e vão de cerca de 100 dólares (cerca de R$ 600 na cotação atual) na fase inicial, a 2.230 mil dólares (cerca de R$ 13 mil) na final.

continua após a publicidade

Os torcedores do Palmeiras podem chegar a gastar mais de R$ 26 mil em ingressos para acompanhar todos os jogos do time, se ele chegar à final.