Acionista da Ferroviária nega venda de SAF e coloca Série A como meta

Na Série B do Campeonato Brasileiro, a Ferroviária está prestes a disputar a temporada mais aguardada das últimas décadas. O clube do interior paulista retorna à segunda divisão do futebol nacional após 30 anos de ausência.

O clube é uma SAF (Sociedade Anônima do Futebol), e desde 2022, é administrado por Filippo Bertolucci, filho de Giuliano Bertolucci, um dos maiores agentes do futebol brasileiro que movimenta diversas negociações do mercado da bola.

Desde 2022, o jovem é o maior acionista da Ferroviária. Nestas duas últimas temporadas, o clube do interior focou em se reestabelecer no cenário nacional e deixou a Série D para disputar uma vaga na elite do futebol em dois anos. Com o sucesso, rumores sobre assédio de empresários para a compra da SAF aumentaram, mas o empresário nega que tenha vontade de vender o clube

— Não recebemos nenhuma proposta e não existe qualquer intenção de vender se desfazer da Ferroviária. Nosso projeto é continuar a se desenvolver como time e subir de divisão — disse Filippo Bertolucci, acionista majoritário da SAF do clube do interior, ao Lance!.

Metas no Paulistão

No cenário nacional, a Ferroviária comemora o avanço dos últimos anos, mas quer também apresentar evolução no futebol de São Paulo. Neste ano, o clube de Araraquara irá disputar a Série A2 do Paulistão, correspondente à segunda divisão do estado.

Apenas duas equipes se classificam para à Série A1, e a vaga passou perto na última temporada. Em 2024, a Ferroviária terminou a primeira fase com a terceira melhor campanha. No mata-mata, aconteceu o inesperado, o clube foi eliminado nas quartas de final para o Juventus, que havia terminado a fase de pontos corridos na sexta posição.

Comandado por Júnior Rocha, treinador responsável pelo acesso da equipe na última Série C, a Ferroviária estreia na Série A2 nesta quarta-feira (15). O clube de Araraquara encara o Votuporanguense, fora de casa, às 19h30 (de Brasília)