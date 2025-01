Brasileirão 2025 pode ter 90% dos times com bets como patrocinador máster; entenda

Nesta semana, mais um grande time brasileiro anunciou uma casa de apostas como patrocinador máster, fazendo as empresas desse setor ganharem ainda mais espaço no futebol do país. O clube da vez foi o Palmeiras, que deixou para trás a "Era Crefisa" e se rendeu à Sportingbet. Com o acerto entre o Alviverde e a bet, 17 clubes da Série A do Brasileirão já possuem acordo de patrocínio máster fechado para 2025.

O que chama a atenção é que, desses 17 patrocinadores, 15 são casas de apostas. Apenas Red Bull Bragantino e Mirassol não trazem uma bet estampando o lugar mais nobre de suas camisas. O Bragantino por causa do seu acordo com a Red Bull, que gere o clube e aparece como patrocinadora máster na camisa, e o Mirassol porque tem como patrocinador máster o Guaraná Poty.

Os três clubes que ainda não possuem acordos fechados são Grêmio, Internacional e Fortaleza.

Os clubes gaúchos possuíam como patrocinador máster o Banrisul. Com o encerramento dos contratos em 31 de dezembro de 2024, a dupla GreNal agora negocia um possível acordo com a casa de apostas KTO, com valores de cerca de R$ 60 milhões anuais para cada. O Banrisul até renovou com os dois clubes, mas passará a estampar as costas de ambas as camisas.

Para fechar com a KTO, no entanto, Grêmio e Inter precisão resolver questões com as casas de apostas que já aprecem em suas camisas, a Esportes da Sorte, pelo Tricolor, e a EstrelaBet, pelo Colorado. Elas possuem preferência para cobrir a proposta da KTO.

O Fortaleza é o terceiro time que continua com este campo indefinido. O time possuía a Novibet como patrocinadora, mas o contrato terminou neste mês. Agora, o Leão busca um novo patrocinador máster, com a pretensão de receber cerca de R$ 35 milhões por temporada no novo compromisso.

Se os três clubes fecharem acordos com casa de apostas, a Série A do Campeonato Brasileiro 2025 terá 90% de suas equipes com bets como patrocinador máster.

Atualmente, a Esportes da Sorte é a empresa do ramo que possui mais acordos do tipo, com três (Bahia, Ceará e Corinthians), seguida por Superbet e Batfair com dois cada.

💰Confira a lista de patrocínio máster dos clubes da Série A do Brasileirão 2025: