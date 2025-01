Presidente da SAF da portuguesa afirma que tentou contratar craque português: ‘Deixa Memphis no chinelo”

Presidente da SAF da Portuguesa, Alex Bourgeois afirmou que tentou a contratação do português Nani. O dirigente ofereceu um contrato válido por três meses ao ex-Manchester United, que recusou a oferta pois decidiu encerrar a carreira.

Na visão de Bourgeois, que busca uma contratação midiática para a disputa do Campeonato Paulista, Nani é um jogador extraclasse e deixa o holandês Memphis Depay, atacante do Corinthians, "no chinelo".

– O Nani, querendo ou não, é um baita jogador. Ele deixa, com todo o respeito, o (Memphis) Depay no chinelo. Tem título por onde passou. É campeão de Champions, da Premier, ganhou Euro – explicou o dirigente.

O proprietário revelou que manteve conversas com Nani por cerca de três meses e ofereceu condições especiais ao português.

Nani em partida da seleção de Portugal (Foto: Valery Hache / AFP)

– Eu tive várias conversas com o Nani. Conversei com ele em novembro, e a gente vendeu o projeto da Portuguesa da SAF. Uma proposta financeira boa com algumas outras condições que a gente colocou no pacote. Oferecemos três meses, jogar jogo sim, jogo não. Tentamos, tentamos, tentamos, mas ele quer se aposentar mesmo, não está mais afim de jogar futebol – completou.