O futebol feminino ganha um novo e ambicioso torneio global de sete jogadoras por equipe (Fut7), com uma premiação de 5 milhões de dólares (R$28 milhões). O campeonato, batizado de W7F (World Sevens Football), promete revolucionar o esporte ao oferecer uma premiação inédita e reunir os melhores clubes e jogadoras do mundo. A competição contará com oito clubes profissionais, cujos nomes ainda não foram anunciados.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

O W7F tem o apoio de Jennifer Mackesy, cofundadora do torneio e proprietária minoritária do NJ/NY Gotham, equipe da NWSL (National Women’s Soccer League). Mackesy também faz parte do grupo de proprietários do Chelsea, liderado por Todd Boehly. A transmissão global das partidas será feita pela plataforma DAZN, que também exibe a Champions League Feminina.

A primeira edição do torneio acontecerá entre os dias 21 e 23 de maio em Estoril, Portugal, dois dias antes da final da Champions League feminina de 2025, que será disputada em Lisboa. Os organizadores planejam levar futuras edições do evento para cidades nos Estados Unidos, México, Ásia, Europa e outras regiões.

continua após a publicidade

A premiação do W7F se destaca por estabelecer um novo padrão no futebol feminino. O torneio oferece uma recompensa superior ao valor máximo que um time pode receber ao vencer a atual Champions League feminina. A UEFA confirmou que, a partir da temporada 2025-26, distribuirá cerca de 19,5 milhões de dólares (R$111 milhões) entre as equipes que participarem da fase de grupos.

Além da premiação, o W7F está desenvolvendo um conselho consultivo de jogadoras para garantir o bem-estar das atletas e a sustentabilidade do torneio. O conselho será liderado por Tobin Heath, bicampeã mundial com a seleção dos Estados Unidos, e contará com a participação de ex-jogadoras renomadas, como Kelly O’Hara, Anita Asante, Caroline Seger e Laura Georges. Aly Wagner, ex-jogadora da seleção americana e cofundadora do Bay FC, da NWSL, será a chefe de estratégia do torneio.

continua após a publicidade

O formato da competição será dinâmico, com dois tempos de 15 minutos disputados em um campo de metade do tamanho de um gramado tradicional. Segundo os organizadores, a proposta visa maximizar a emoção e o engajamento dos fãs, tornando o jogo mais rápido e técnico.

O W7F se junta a uma tendência crescente de torneios com formatos reduzidos e dinâmicos, como o TST (The Soccer Tournament), que estreou nos Estados Unidos em 2023 e incluiu uma versão feminina em 2024. A proposta busca atrair tanto clubes tradicionais quanto novos times, além de explorar audiências engajadas nas plataformas digitais.