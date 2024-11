Marcelo se pronuncia pela primeira vez após saída do Fluminense

Marcelo foi peça importante na temporada passada do Fluminense (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/11/2024 - 20:18 • Rio de Janeiro (RJ)

No sábado (2), o Fluminense confirmou a rescisão contratual com Marcelo em comum acordo entre as partes, após discussão com Mano Menezes na partida contra o Grêmio, no dia anterior. O jogador se manifestou pela primeira vez após saída do clube.

➡️ Relatos do comportamento de Marcelo no Fluminense são assombrosos, diz jornalista

Por meio da sua conta pessoal do Instagram, Marcelo agredeceu o Fluminense pela sua segunda passagem pelo clube. Além disso, o jogador comentou da importância da família dele durante o período dele no time Tricolor. Por fim, em tom de retribuição, o lateral mencionou o presidente, os funcionários e os companheiros de equipe na mensagem.

No final da mensagem, Marcelo encerrou com a frase "A verdade como o Sol sempre sairá". A saída do atleta foi marcada pelo conflito com o técnico Mano Menezes antes de entrar em campo no duelo com o Grêmio, pelo Brasileirão, e foi mantido como reserva após a situação.

De acordo com reportagem da ESPN, Marcelo não tinha proximidade com boa parte do elenco, por conta de sua personalidade forte. Marcelo teria feito críticas pessoais ao comando de Mano Menezes e à comissão técnica do Tricolor.

🔢 NÚMEROS DE MARCELO EM SUA SEGUNDA PASSAGEM PELO FLUMINENSE

⚽ 68 jogos

🥅 5 gols

📤 3 assistências

🏆 Títulos: Campeonato Carioca 2023, Libertadores de 2023 e Recopa Sul-Americana de 2024

➡️Siga o Canal do Lance! Fluminense no WhatsApp e fique por dentro de todas as notícias