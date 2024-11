Relatos do comportamento de Marcelo no Fluminense são assombrosos, diz jornalista

Marcelo rescindiu contrato com o Fluminense (FOTO: LEONARDO BRASIL/ FLUMINENSE FC)







Publicada em 03/11/2024 - 11:29 • Rio de Janeiro (RJ)

O jornalista Rafael Marques revelou, em programa na ESPN, bastidores da relação de Marcelo com o Fluminense. O relato deu detalhes do desgate que existia entre o lateral e Mano Menezes. Segundo o repórter, o ex-jogador do Tricolor tinha problemas com "basicamente todo mundo".

- Conversei com pessoas próximas do dia a dia do Fluminense, e os relatos sobre o comportamento do Marcelo são assombrosos. Maus-tratos com funcionários, problemas de relacionamento com atletas… Ele teve problema com basicamente todo mundo.

A reportagem da ESPN conta que o jogador não tinha proximidade com boa parte do elenco, por conta de sua personalidade. Marcelo teria feito críticas pessoais ao comando de Mano Menezes e à comissão técnica do Tricolor.

Problemas com Marcelo e Mano Menezes, treinador do Fluminense

A polêmica entre Mano e Marcelo em Fluminense x Grêmio não foi a primeira entre os dois. Em 2011, o treinador, que comandava a Seleção Brasileira, contou uma história envolvendo o até então jogador do Real Madrid, no extinto programa "Bem Amigos", do Sportv. Na primeira convocação do gaúcho, ainda em 2010, Mano levou lateral, mas não utilizou o jogador. No mês seguinte, o atleta não se apresentou para um período de treinos, alegando problemas estomacais. Marcelo, contudo, treinou pelo Real Madrid no dia seguinte.

O técnico passou um período sem convocar o lateral e voltou a chamá-lo para a Seleção em 2011. No entanto, Mano Menezes optou por não colocar o lateral em campo. Antes de um novo amistoso, Marcelo sentiu um problema nas costas e acabou cortado.

Mano Menezes colocaria Marcelo nos últimos minutos de Fluminense x Grêmio, na última sexta-feira (1), mas desistiu e mandou o lateral de volta para o banco. Em coletiva, o treinador afirmou que ouviu algo que não gostou. Neste sábado (2), o Tricolor rescindiu o contrato do jogador em "comum acordo".

- O principal problema do Marcelo foi o seu comportamento inadequado com o comando do clube, ele sempre media forças de forma velada. Primeiro com Diniz, depois com Marcão, depois com Mano. As ações do Marcelo quase sempre foram nos bastidores, nunca foram às claras, então ele era um foco difícil - contou o repórter Rafael Marques.

Um dos problemas com o lateral era sobre questões físicas. A ausência do craque em partidas do clube fora de casa incomodavam. O atleta alegava sentir dores e, por vezes, ficava de fora de viagens e jogos fora do Maracanã.

- Eu soube também que ele chegou a dizer para os jogadores mais jovens que eles não deveriam se preocupar tanto com treinos físicos, porque se eles fossem talentosos já era o suficiente - acresentou Rafael.