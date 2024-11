Rusgas entre Mano Menezes e Marcelo começaram em 2011, na Seleção; relembre

Mano Menezes e Marcelo somaram uma treta em 2011, na Seleção Brasileira (Foto: Divulgação/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/11/2024 - 20:37 • Rio de Janeiro (RJ)

A polêmica entre Mano Menezes e Marcelo em Fluminense x Grêmio não foi a primeira entre os dois. Em 2011, o treinador, que comandava a Seleção Brasileira, contou uma história envolvendo o até então jogador do Real Madrid, no extinto programa "Bem Amigos", do Sportv.

Na primeira convocação de Mano Menezes, ainda em 2010, Mano Menezes levou Marcelo, mas não utilizou o jogador. No mês seguinte, o atleta não se apresentou para um período de treinos, alegando problemas estomacais. O lateral, contudo, treinou pelo Real Madrid no dia seguinte.

O técnico passou um período sem convocar o lateral e voltou a chamá-lo para a Seleção em 2011. No entanto, Mano Menezes optou por não colocar o lateral em campo. Antes de um novo amistoso, Marcelo sentiu um problema nas costas e acabou cortado.

No "Bem, Amigos", Mano Menezes afirmou que a ausência do jogador se deu pela postura do lateral. Marcelo teria enviado um e-mail de forma equivocada para o técnico, onde alegava que poderia defender o Real Madrid no mesmo período. Galvão Bueno contou a história ao vivo, que não foi desmentida pelo treinador.

- Ninguém abre mão de um jogador que está jogando o que o Marcelo está jogando simplesmente porque não tem simpatia. As questões são muito mais sérias e muito mais responsáveis. As pessoas em determinados momentos, por pressões dentro do clube, cedem em algumas questões - disse Mano.

- Talvez o momento levou as coisas que se conduzissem para essa direção. Então você amadurece, conversa com outras pessoas. Assuma a sua parte, que é importante. Não ficar transferindo para os outros a parte que você deve assumir. Logicamente, você pode reconsiderar - completou o técnico, há 13 anos.

Polêmica entre Mano Menezes e Marcelo

Mano Menezes colocaria Marcelo nos últimos minutos de Fluminense x Grêmio, na última sexta-feira (1), mas desistiu e mandou o lateral de volta para o banco. Em coletiva, o treinador afirmou que ouviu algo que não gostou. Neste sábado (2), o Tricolor rescindiu o contrato do jogador em "comum acordo".