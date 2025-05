Saiba mais sobre o jogo de futebol ‘mais valioso do mundo’; veja valores

Neste sábado, Sheffield United e Sunderland disputam a final da Championship, a segunda divisão inglesa. A decisão em jogo único acontecerá em campo neutro, no Wembley, estádio mais emblemático da Inglaterra. A partida é conhecida por ser o jogo de futebol "mais valioso" do mundo e pode representar uma mudança de patamar para as equipes que disputam.

O título de jogo mais valioso do mundo se deve ao valores que estão envolvidos no confronto. A Premier League é, com sobras, a liga de futebol que melhor paga os clubes participantes. As altas premiações se devem à fama que a competição tem ao redor do mundo, o que possibilita contratações bilionários de transmissão e infla os orçamentos das equipes.

No duelo deste sábado, Sheffield e Sunderland se enfrentam para definir qual será a terceira equipe a garantir vaga na Premier League 2025/26. Os rivais foram terceiro e quarto colocado, respectivamente, e a partida única de Wembley define o promovido à primeira divisão. A bola rola às 11h (horário de Brasília).

Qual valor está em jogo?

Usando como referência a temporada passada, as 20 equipes participantes receberam um valor mínimo de 109,7 milhões de libras, ou quase R$ 840 milhões. O valor é pago apenas pela participação na primeira divisão inglesa e as cifras podem chegar até 175,9 milhões de libras, equivalente a R$ 1,3 bilhão.

Esses valores variam de acordo com as posições na tabela. Ou seja, o valor mínimo é para o 20º clube na tabela e que é rebaixado para a Championship. Na temporada 2023/24, o próprio Sheffield United foi rebaixado para a segunda divisão e ganhou o alto valor pela sua temporada na Premier League.

continua após a publicidade

Estádio receberá Sheffield United x Sunderland neste sábado. Bola rola às 11h. (Foto: Reprodução)

Diferença para a Championship

E a diferença que recebem na segunda divisão é chamativa. Segundo reportagem da BBC, veículo do Reino Unido, as equipes da Championship recebem algo em torno de 11 milhões de libras, ou R$ 84 milhões. O valor inclui 50% de premiação na liga e a outra metade um pagamento de solidariedade que é repassado pelos clubes da Premier League.

Mas existem algumas regras. Os times rebaixados nos últimos três anos não têm direito aos pagamentos de solidariedade, mas recebem um valor que é chamado de "parachute payments", que no português pode ser chamado de "pagamento paraquedas". É o caso do Sheffield, que caiu em 2023/24 e recebeu no primeiro ano de volta à Championship 49 milhões de libras, ou R$ 374 milhões.

Ao considerar os valores distribuídos na Premier League, é possível projetar que os ganhos dos times quando saem da primeira para a segunda divisão têm uma disparidade, pelo menos, R$ 450 milhões, o que impacta severamente nas finanças. Os números podem chegar a mais de R$ 750 milhões se o clube que for brigar pelo acesso não tiver disputado a Premier League nos últimos anos, que é o caso do Sunderland, que não joga a elite do futebol inglês desde a temporada 2015/16.