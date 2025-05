Nottingham Forest e Chelsea se enfrentam em duelo válido pela 38ª e última rodada da Premier League. A partida acontece neste domingo (25), no Estádio City Ground, em Nottingham (ING), às 12h (de Brasília), com transmissão ao vivo e exclusiva da Disney+ (serviço de streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

As equipes se encontram em confronto direto na última rodada do Campeonato Inglês, em busca de um classificação para a próxima edição da Champions League. Atualmente, o Chelsea ocupa a quinta colocação com 66 pontos (19 vitórias, 9 empates e 9 derrotas), enquanto o Forest tem um ponto a menos em sétimo lugar (19 vitórias, 8 empates e 10 derrotas).

No confronto geral, essa será a 100ª vez em que Nottingham Forest e Chelsea se enfrentam. Os Blues têm a vantagem: 41 vitórias contra 27, além de 31 empates. Na Premier League, foram realizados 71 jogos entre as duas equipes, com 22 triunfos do Forest, 24 empates e 25 derrotas para os londrinos. Como mandantes, os donos do City Ground venceram 18 vezes em 46 oportunidades.

Tudo sobre o jogo entre Nottingham Forest e Chelsea pela Premier League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Forest x Chelsea

38ª rodada — Premier League

📆 Data e horário: domingo, dia 25 de maio, às 12h (de Brasília)

📍 Local: Estádio City Ground, em Nottingham (ING)

👁️ Onde assistir: Disney+ (serviço de streaming)

🟨 Arbitragem: Anthony Taylor (árbitro); Gary Beswick e Adam Nunn (auxiliares); Jarred Gillett (quarto árbitro)

📺 VAR: Peter Bankes (VAR1) e Constantine Hatzidakis (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴⚪ Nottingham Forest (Técnico: Nuno Espirito Santo)

Sela; Aina, Milenkovic, Murillo, Neco Williams; Sangare, Dominguez, Gibbs-White; Elanga, Elliot Anderson, Chris Wood.

❌ Desfalques: Taiwo Awoniyi.

❓ Dúvidas: -

🔵🔵 Chelsea (Técnico: Enzo Maresca)

Sanchez; Reece James, Adarabioyo, Colwill, Cucurella; Caicedo, Enzo Fernández, Cole Palmer; Neto, Madueke, George.

❌ Desfalques: Nicolas Jackson, Wesley Fofana e Omari Kellyman.

❓ Dúvidas: -

