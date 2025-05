Eurocopa de 2028 terá mudança inusitada; entenda

A Eurocopa de 2028 terá quatro sedes: Escócia, Inglaterra, Irlanda e País de Gales. Neste sentido, um dos questionamentos foi acerca da classificação automática de todas as seleções para o torneio, como é de praxe em competições deste porte. Fato é que, pelo alto número de países sede, a Uefa definiu que todas elas terão que disputar suas vagas via Eliminatórias.

Em reunião realizada na quarta-feira (21), a entidade que rege o futebol europeu sacramentou a decisão. A Uefa também definiu que cada um dos países terá de ser sorteado em grupos diferentes. Serão 24 seleções na disputa da Euro 2028. 20 times avançam via Eliminatórias: 12 primeiros colocados e oito segundos colocados. As quatro vagas restantes serão definidas da seguinte forma: duas via repescagem, e duas para anfitriãs que não conseguirem se classificar.

As Eliminatórias da Eurocopa de 2028 começarão apenas após a Copa do Mundo de 2026. O início está previsto para março de 2027, com término em novembro de 2027. As seleções serão divididas em 12 grupos de quatro ou cinco times, se enfrentando entre si em turno e returno.

A Uefa ainda não confirmou a data de início da Euro, mas tem como base entre os dias 9 de junho a 9 de julho de 2028. A Espanha, de Lamine Yamal e companhia, foi a última campeã, conquistando o título pra cima da Inglaterra na decisão de 2024. O torneio foi sediado na Alemanha.

Para 2028, serão dez estádios divididos entre Escócia, Inglaterra, Irlanda e País de Gales, incluindo os tradicionais Wembley, Hampden Park, Dublin Arena e Estádio Nacional do País de Gales. Serão cerca de três milhões ingressos comercializados.

Copa do Mundo de 2030 terá seis sedes

Fifa anuncia sedes da Copa do Mundo de 2030 (Foto: Divulgação/FIFA)

A exemplo da Euro 2028, a Copa do Mundo de 2030 também será uma competição com mais de uma sede. Ao todo, o torneio da Fifa, que será uma homenagem aos 100 anos, será realizado na Espanha, Portugal, Marrocos, mas com as partidas iniciais acontecendo na Argentina, Uruguai e Paraguai. Ainda não é sabido se todos terão vaga automática ou vão disputar as Eliminatórias.

